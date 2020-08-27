華航準空姐打工換宿 騎車自撞遭曳引車輾斃

葉姓應屆畢業女大生前晚上騎乘機車疑似自摔擦撞護欄後倒地，遭後方曳引車輾斃。（記者王峻祺翻攝）

2020-08-27 05:30:00

〔記者王峻祺／花蓮報導〕嘉義22歲葉姓應屆畢業女大生，剛考上華航儲備空姐，受疫情影響無法飛航，葉女到花蓮打工換宿，為進入職場做準備，卻不幸在前晚騎機車疑似自撞護欄後倒地，遭後方同行曳引車輾斃。

警方調查，葉女是雲林科技大學應屆畢業生，剛考上華航儲備空姐，當時她騎乘機車沿吉安鄉南濱路一段由南往北直行，在華工三街路口疑似不慎自摔，擦撞護欄後倒向左側，隨即被後方曳引車輾過，頭部破裂當場死亡。

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警方初判，事發路口正在進行道路拓寬工程，沿路架設紐澤西護欄，導致道路前後路幅縮減，葉女疑因道路縮減緊急煞車後，人車往左側傾倒，才會被捲入曳引車底，前後不到2秒，瞬間遭右後輪輾壓慘死。

家屬經警方通知，昨凌晨3點趕到花蓮處理後事，中午再到車禍現場招魂，法師連擲6筊，魂魄才答應回家，讓雙親當場泣不成聲，不捨愛女空姐夢碎。

家屬質疑道路縮減未警示

葉爸爸說，女兒乖巧貼心，考上駕照到大學畢業都是騎車上下學，沒收過罰單，不可能騎車貪快，質疑是肇事路段入夜後燈光昏暗、視線不清，加上拓寬工程道路縮減，前方無警示標誌所致。

葉女臉書上多張照片展現自信笑容，儀態端雅大方，動態大頭貼穿上華航空姐制服，梳著空姐招牌包頭，還到桃園國際機場拍照紀念，準備暑期後正式上崗，卻發生車禍意外死亡，留下這張令親友不捨的相片。

警方表示，肇事35歲林姓駕駛，酒測值為0，稱當時發現葉女突然倒地後，緊急煞車也來不及，已被依過失致死罪嫌送辦；至於葉女雙親提出的質疑，會通知施工單位前往分局說明，釐清車禍肇事原因。

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