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    直播主跳槽被追違約金 二審逆轉免賠

    人氣直播主「Ginny妮」為約金案二審改判免賠。（取自Ginny妮臉書）

    人氣直播主「Ginny妮」為約金案二審改判免賠。（取自Ginny妮臉書）

    2020-08-27 05:30:00

    〔記者楊國文／台北報導〕人氣爆乳直播主「Ginny妮」從「UP」直播平台跳槽直播平台「17」，被「UP」指控片面違約求償500萬元，一審認定她違反競業禁止原則，判決應賠償500萬元。上訴後，高等法院認定雙方合約性質屬勞務給付契約，Ginny妮有權終止合約，昨不僅逆轉改判免賠，且「UP」須返還她被假執行的265萬多元。

    UP須返還假執行265萬

    UP直播平台主張，Ginny妮在2017年10月1日與他們簽署獨家合作約定書，後來因為她收益佳，雙方在2018年1月1日重新簽訂合作約定書，提高Ginny妮的時薪為每小時1500元，每月需開播20至60小時，合約到2018年底止，亦約定她為獨家主播，不得在其他任何直播平台開播。

    UP指稱，Ginny妮片面表示要終止合約，違約不履行直播，轉到有競爭關係的同類平台「17」擔任直播主，已違反競業禁止約定，訴請她應賠償懲罰性違約金500萬元。

    本名何金鈴的Ginny妮（31歲）辯稱，她2018年7月3日透過通訊軟體LINE向經紀人表示要解約時，已獲得同意解約，雙方契約當時已合意終止，直播平台「UP」請求賠償500萬元，並不合理，也有失公平，請求駁回「UP」的求償。

    台北地院認為，Ginny妮在2018年1月至5月的直播收入共214萬多元，以直播平台58%、直播主42%的比例拆帳後，Ginny妮實拿108萬多元，而她在2018年5月單月進帳達46萬多元，也為UP創造約60萬台幣收益，估算出Ginny妮從片面解約的2018年7月至合約到期的12月底的6個月，使UP少賺352萬多元。

    北院認定，Ginny妮違反競業禁止原則，且直播平台的商業模式，的確有懲罰性違約金的規定，加上人氣直播主可帶來的商機無限，判決Ginny妮應賠償「UP」500萬元；Ginny妮不服，上訴高等法院。

    高院認定，兩造合約性質屬勞務給付契約，Ginny妮有權依民法第549條相關規定終止和「UP」直播平台的合約，且依合約相關規定，「UP」無權請求她支付懲罰性賠償金，另外，「UP」應返還她被假執行的265萬多元；可上訴。

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