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    長榮爭產風暴／拿下基金會 等同掌控4千億長榮集團

    張榮發基金會外觀。（資料照）

    張榮發基金會外觀。（資料照）

    2020-08-26 05:30:00

    長榮國際公司是長榮主要控股公司

    〔記者王憶紅／台北報導〕張榮發大房三兄弟為爭奪張榮發基金會主導權紛擾多時，長榮國際公司是長榮的主要控股公司，擁有長榮海運、長榮航空等上市公司，而張榮發基金會持有長榮國際股權高達28.86％，張榮發慈善基金會也持5％，因此成為重中之重；換言之，拿下基金會主導權，等同高達4千億資產的長榮集團到手，也因此引爆大房內戰。

    張榮發過世後，大房長子張國華與老臣柯麗卿，與弟弟張國明、張國政二方就多次為基金會主導權交戰，進而傳出噴灑辣椒水、恐嚇等事件。

    雙方內戰浮上檯面，是今年1月張國明開記者會，抨擊張榮發文教基金會董事長、張榮發慈善基金會董事長鍾德美恣意妄為，不改選董事長，喊出「基金會不能涉入經營權」。張榮發基金會也反擊對方刻意杯葛二基金會董事會召開，以致無法改選董事。雙方更都搬出主管機關說法，交戰火力猛烈。

    大哥派與弟弟派角力 董事會無法改選

    誰擁有張榮發基金會主導權，才能確定是長榮集團掌門人，目前張榮發基金會14席董事中，據了解，大哥派與弟弟派可掌握的席次比數是7比7，在相互角力下，讓董事會處在無法改選僵局中。

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