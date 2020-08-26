長榮爭產風暴／里長咬出謝國獻買兇傷人 暗示痛毆、拍裸照、淋汽油

張榮發基金會外觀。（資料照）

2020-08-26 05:30:00

〔記者錢利忠、蕭玗欣／台北報導〕台北地檢署偵辦長榮集團爭產風暴，查出掌控數千億元資產的長榮國際公司，其監察人謝國獻竟是買兇傷人、阻止股東及董事會舉行的藏鏡人；受謝國獻指使教唆小弟犯案的新北市永和區永樂里里長許政鎧等共犯到案後，許交出謝國獻提供的10萬酬勞，其餘共犯坦承收錢未交出，還供出外包找人犯案及分贓經過，成為檢方起訴謝國獻的關鍵。

董座柯麗卿遇襲 謝國獻拿50萬給里長

檢方調查，前年12月11日早上8點多，長榮國際董事長柯麗卿前往長榮總部出席董事會途中，歹徒林子勛騎機車載欒忠業，慢騎在柯麗卿座車前方，想突然煞停讓柯的座車撞上。

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不料，柯的座車卻繞過2人往前行駛，林子勛趁停等紅燈時，直接從後方撞上柯的座車；欒忠業則不斷在車門外咆哮，趁司機降下車窗空檔，持辣椒槍朝車內噴灑，造成柯麗卿眼睛多處受傷就醫，只好缺席董事會。

許政鎧供稱，柯遇襲的隔天，謝國獻便親自拿50萬元到永和給他，當天下午就已分贓。檢方調查，實際行兇的欒忠業拿到5000元、林子勛分到1萬5000元。

檢方查出，長榮國際總經理戴錦銓、張榮發基金會董事長鍾德美2人被跟蹤及接到恐嚇電話，也是謝國獻策畫，並由許政鎧教唆共犯李振祥、張晉嘉、陳俊傑及吳偉任等人犯案。許政鎧指出，謝國獻僅交代不要出人命，至於痛毆、拍裸照、淋汽油等都沒意見，並言明「事成必有重賞」。檢方調查，謝國獻還花10萬元買二手車，由歹徒開車跟蹤戴錦銓至其住處，後來戴將車駛入地下室，歹徒一度持甩棍及球棒潛入大樓，最後被保全攔下才離開。

去年1月29日早上7點多，許政鎧另指示李振祥至鍾德美位於桃園市住處，原想交付恐嚇「密信」未果，李振祥即致電鍾德美，恐嚇不得參與，或委由他人以長榮國際股東名義表決議案，不配合將到鍾家放火，或對鍾家人不利。

謝國獻被訴 聲明依法捍衛清白

對於檢方起訴，謝國獻昨透過律師聲明指出，收到起訴書後會與律師討論，依法捍衛個人清白與聲譽；長榮集團則表示，尊重司法調查結果。

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