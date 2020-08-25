教化犯人卻打死犯人 高監2管理員判重刑

高雄監獄凌虐受刑人致死，2名管理員、4名受刑人遭判3至10年半不等。（資料照）

2020-08-25 05:30:00

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄監獄管理員李振賓、邱楷燈被控聯手4名受刑人凌虐受刑人陳瑞卿致死，陳被打到肋骨斷裂、臟器出血並嘔吐，卻任他在舍房哀嚎延誤就醫，高雄地院昨將李振賓以共同犯凌虐人犯致死等罪，判合併執行10年6月，邱楷燈合併執行9年。

判決書指出，高雄監獄受刑人陳瑞卿2019年10月17日下午，以腳踹踢舍房房門發出聲響，在違規舍房「仁園」擔任管理員的李振賓、邱楷燈，正與雜役受刑人蕭明俊逐舍房點名交班，聽見陳狂踢房門，指示另一雜役蔣秉益和蕭男，將陳帶往監視器有死角的「鎮靜區」，另2名雜役劉子榮、黃冠富一起用手銬將陳銬在地上鐵環，並戴上貼滿封箱膠帶的安全帽。

請繼續往下閱讀...

李振賓等人未加制止，任由蔣出拳毆打陳男左胸腹，李更被控以硬底皮鞋鞋尖踢死者逾7下，陳男痛苦哀嚎，接著被請「喝咖啡」，劉子榮到茶水間用保溫杯裝冰塊及咖啡，李振賓將冰咖啡倒在陳的安全帽和肩膀上。

邱楷燈、劉子榮、黃冠富、蕭明俊則在旁戒護、看管，並共同凌虐，同日下午5時33分許，邱楷燈始與黃冠富等4名雜役把陳帶回13號舍房，陳被打到肋骨斷裂、臟器出血，仍不予以施救、送醫，任他在舍房哀嚎延誤就醫，當日晚間10時20分許，陳急救無效不治。

李振賓為隱匿實情，與邱楷燈在值勤人員聯繫簿、監視系統監看紀錄簿等登載不實內容。至於共犯受刑人蔣秉益、劉子榮、黃冠富及蕭明俊，以共同犯凌虐人犯致死罪等，分別判7年至3年10月不等徒刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法