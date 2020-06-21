花蓮黃金峽谷溯溪遇落石 11人自組遊 1死2傷

太魯閣國家公園內的花蓮縣秀林鄉黃金峽谷，今天下午傳出有3名女性遊客溯溪時，遭落石砸傷送醫。（記者王錦義翻攝）

2020-06-21 05:30:00

〔記者王錦義／花蓮報導〕太魯閣國家公園內的花蓮縣秀林鄉黃金峽谷，昨下午有3名女遊客溯溪時遭落石砸中，造成1死2傷意外事故。救難人員獲報上山搜救，約傍晚將吳姓和羅姓2名傷者送醫，但32歲來自新北市的鄭姓女子已無呼吸心跳。

2輕傷女 步行求救

一支11人組成的溯溪隊，前往花蓮知名溯溪秘境「三棧溪黃金峽谷」溯溪，溯溪客表示，是「朋友揪團相約」，沒有人領隊或帶隊。未料下午突然傳出3女遭落石砸中，同行者走出到有訊號之處報案，花蓮縣消防局獲報後組成30人救難小組，分梯次前往援救。

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消防局第一大隊大隊長朱哲民說，2輕傷者與同團7人自行往外走，救難人員約於傍晚5點30分，在三棧南溪水圳取水口「中美合作」遇到他們；初步檢視，來自高雄的41歲羅姓女子左大腿撕裂傷，37歲花蓮吳姓女子右手臂閉鎖性骨折，均無生命危險，救難人員將2人包紮後護送到停車場，轉送醫院治療。

至於重傷的32歲鄭姓女子，家住新北市新店區，她被落石砸中後當場昏迷，有1人陪她在原處待援，救難人員約於傍晚6點多接觸到鄭女，但發覺她已無呼吸及心跳，當時天已黑，直升機無法救援吊掛，救難人員使用擔架沿著溪谷將她帶出來。

黃金峽谷位於秀林鄉三棧南溪內，三棧南溪全長約23公里，切割著大理岩及片麻岩，形成各種獨特地形景觀，動植物自然生態豐富，有「小太魯閣」之稱，不少民眾前往溯溪，但該處為生態保護區，容易有落石坍方，為地質敏感高風險區域，入園須向太魯閣國家公園申請。

違規溯溪 1人罰3千

由於這11人溯溪隊未申請即入團，違反國家公園法，主管機關將開罰每人3000元。

救難員趕往太魯閣國家公園的黃金峽谷，援救遭落石砸中的溯溪客。（記者王錦義翻攝）

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