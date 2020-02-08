驚悚連環命案／打斷老母肋骨焚屍 逆子再遭共犯打死

郭男打死母親棄屍，一個月後郭男被共犯陳勝宏兄弟打死。（記者林國賢翻攝）

2020-02-08 05:30:00

荒野白骨驚爆連環案

〔記者林國賢／雲林報導〕一具荒野白骨驚爆連環殺人案！34歲郭姓女子在開設神壇的男子陳勝宏鼓吹下，與張姓母親、弟弟等家人一起搬到陳嫌住處，未料郭女的弟弟因宗教信仰問題，竟活活將母親打死，目睹的郭女未將母親送醫，陳勝宏、陳伯安兄弟還與郭女弟弟將遺體棄置堤防，潑灑汽油毀損，再由郭女報案母親失蹤。未料隔月，弒母凶嫌又被陳勝宏兄弟檔圍毆致死。

陳氏兄弟去年7月毆斃郭女弟弟，檢警深入調查，直至去年10月30日確認兄弟涉案後逮捕到案，還一併追出全案是一宗涉及2條人命的連環殺人事件。檢方認定郭女涉遺棄致死、偽證罪，陳勝宏、陳伯安涉遺棄屍體、傷害致死罪，昨將3人起訴；郭女弟弟已歿，殺人不起訴。

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雲林虎尾警分局去年6月28日獲報，虎尾鎮與二崙鄉交界深坑橋下南側堤防發現一具白骨，檢警經衣物及DNA比對，確認是通報失蹤的60歲張婦，由於張婦女兒郭女在檢警相驗時，對母親遭殺慘死沒有明顯悲傷情緒，承辦檢察官深覺可疑，鎖定郭女深入調查。

檢方指出，郭女因感情、生活不順，前往37歲陳勝宏的神壇問事，在他鼓吹下，與母親、24歲弟弟及郭女的3名子女搬到陳嫌住處共同生活，但郭女與陳嫌因金錢、信仰、情感等問題，經常爭吵。

女兒見母慘死還幫瞞

去年6月18日上午，郭女弟弟疑因宗教信仰問題，出手毆母，造成她顏面流血、肋骨骨折、傷重癱軟在客廳沙發上，郭女在旁目睹卻未將母親送醫，造成張婦因嚴重的肋骨骨折（連枷胸），導致窒息，最後死亡。

鬧出人命後，陳勝宏及34歲陳伯安兩兄弟與郭女的弟弟，聯手將遺體棄置深坑橋下，並潑灑汽油毀損，意圖毀屍滅跡。郭女隔天向虎尾警分局報案，謊稱母親失蹤。

此外，陳氏兄弟去年5、6月間，也常對郭女的弟弟毆打，7月28日晚間，兩人又徒手或持鐵管揮打郭弟，造成他全身多處嚴重鈍挫傷，進而昏迷，當晚陳勝宏雖將郭弟送醫，仍因傷重不治。案發時，郭女也未及時阻止陳勝宏兄弟對其胞弟施暴，且檢警偵辦郭弟死亡案時，她還刻意掩飾犯行。

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