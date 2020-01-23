張綱維稱復飛就有資金 交部：沒檢查就飛很可怕

交通部政務次長王國材。（資料照）

2020-01-23 05:30:00

遠東航空已停飛42天

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕遠東航空去年12月13日無預警停飛，至今日已42天，交通部民航局早已將廢止其民用航空運輸業許可證報交通部，現正審核當中；遠航董事長張綱維昨天二度出面，聲稱已找到投資人可挹注30億元資金；現場投資人代表、律師蔡慧玲表示，她代表投資人蔡孟哲博士發表聲明，只要政府給遠航明確復飛條件，投資團隊會有最高意願投資遠航，並組織經營團隊進行未來遠航營運。

宣稱已找到30億資金

張綱維在去年12月13日召開記者會時，就曾說已有三組投資人表達高度投資意願，約兩週時間內就能有10億元資金陸續到位，但至今仍無下文。張綱維表示，經過這一陣子找尋，雖未找到符合更具實力、專業、願意照顧員工這個條件下最好的投資人，但仍有投資人已明確表達意願，只要政府同意復飛之後，就會挹注大量資金。

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張綱維表示，現在遠航要募集30億元資金，而蔡慧玲指出，投資人準備的資金是15億至20億元，但後續還有包含中部房地產大亨林董及許多跟投人都有意願跟投。

蔡慧玲表示，蔡孟哲是國內很有名的投資家、企業家，資金雄厚，台中市投融資界都認識他，昨天早上也跟蔡確認過，他有最高意願來接手遠航。

蔡慧玲說，遠航曾經負債1200多億，目前遠航公司淨值還有正的10幾億，這是投資人願意接手重要條件，遠航是家體質好的航空公司，後續辦增資、資金進來後，董事長與經營團隊換人，又是全新體質好的航空公司。

面對媒體詢問，若交通部廢止遠航航空運輸業許可證，投資人是否就不會投資？張綱維說，絕對是，這就等於是判了遠航死刑。

至於復飛條件是廢證後重新申請，投資人是否願意投資？蔡慧玲則說，廢證重新申請要重新經過五階段試航驗證，至少要4至6個月時間，這段時間員工薪水誰要付？不能復飛等於投資人資金一投入就會被燒掉，哪個投資人會願意半年沒有收入，希望政府能夠挺企業。

還說沒復飛就發不出薪

媒體詢問過年前有沒有可能發放薪水給員工？張綱維說，年前就是今天，只要投資人要得到明確復飛條件，隨時都願意發放，只要政府同意；但如果沒有復飛，他個人沒有能力，實在無法發出員工薪水。

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕面對遠東航空董事長張綱維希望交通部能明確說明要讓遠航復飛，交通部政務次長王國材表示，不論是否有投資人，或遠航航空運輸業許可證是否被廢止，遠航要復飛都須重新經過5階段的適航驗證檢查，已經沒有第二條路。

王國材表示，民航局廢證公文現在航政司與法規會審查，審查至今各單位的意見已漸有共識，基本上覺得停航到現在就是走向廢證，但不論廢證與否，遠航要復飛，無論人員訓練，或是飛機維修等，一定要經過民航局5階段驗證檢查。

其中第1、2、3階段都是文件審查，第4階段驗證跟檢查比較花時間，第5階段就是發證；遠航人員及航務訓練手冊、機務手冊、維護手冊等文件都還在，程序應能走得比較快。

王國材表示，交通部若現在讓它飛上去，是一件很可怕的事情，因為沒經過5階段驗證及檢查，貿然讓遠航復飛實在太危險。

籲先發薪水讓員工過年

王國材也指遠航過去資金到位已經有5度跳票紀錄，昨天所講的投資人是否為真，到現在也還無法確定；原預計在1月6日發放的員工薪水，至今也仍未發出，但馬上就要迎來除夕夜、農曆春節，呼籲張董，有資金就先發給員工薪水，讓員工可以過一個好年。

交通部指出，若有投資人願意投資遠航，均可依法提出申請，若經營國際線部分，資本額不得低於60億元；國內線部分，資本額不得低於15億元。

未收到遠航任何文件

至於張綱維昨記者會上說，只要政府給予復飛明確條件，就會將包含投資人聲明等相關文件送至民航局，不過民航局截至昨下班，都未收到遠航任何文件。

遠東航空董事長張綱維（左）昨召開記者會，盼主管機關儘快讓遠航復飛。 （記者廖振輝攝）

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