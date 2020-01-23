遠航投資者曝光 台中大亨：一切還未定

台中企業家蔡孟哲。（圖蔡孟哲提供）

2020-01-23 05:30:00

〔記者蘇孟娟／台中報導〕遠東航空停航逾月，各界關注後續投資資金是否到位，遠航董事長張綱維稱有台中企業家蔡孟哲願投資，蔡孟哲昨日受訪指出，因「感性」動了投資念頭，但投資事關重大，也要「理性」評估；他強調，投資金額不是問題，主要考量在「未來復飛條件困難度」，若要拖1、2年，恐非投資人下得了手，只能說，「評估投資是事實，但一切還是未定數」。

TraNews全球新聞股份有限公司董事長蔡孟哲，曾任前台中市長林佳龍任內的市政顧問，布局旅遊經貿已久的他說，是經律師蔡慧玲牽線，看到遠航千個員工家庭因停飛衝擊，面臨失業困境，心中不捨，加上有離島航線，有金門友人感嘆回家之路變遙遠後，讓他極難過，開始了解遠航的經營情況及投資的可能性。

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蔡孟哲肯定遠航仍具有競爭力，但投資不能只從「感性」出發，還是要從明確的未來性去「理性」評估。

什麼時候復飛是關鍵

蔡孟哲直言，「評估投資是事實，但一切還未確定」；主要評估點在於復飛可能性及困難度，包括復飛是否要重新申請、審查期多長等關卡，及遠航現有經營團隊是否有足夠能量擔負復飛重任等，均要審慎評估。

蔡孟哲說，前晚有被告知張綱維要開記者會，他原本不願曝光，也不贊成開記者會，加上有事無法出席，最後擬聲明稿表示立場；再次強調，有投資意願，但是否投資取決未來遠航復飛條件及可能性。

至於投資金額，蔡孟哲說，「沒有預設金額」，但未來真正投資的資方代表一定是「台灣人的公司」，且未來一旦投資，不只協助遠航再出發，還要以擴大營運為目標。

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