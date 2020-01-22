春節獵豔 當心桃色陷阱 假援交逐年翻倍攀升

近年春節期間假援交逐年翻倍攀升，圖為歹徒冒用美女照片，男大生上當受騙，與新聞事件無關。 （資料照）

2020-01-22 05:30:00

〔記者邱俊福／台北報導〕明天就是小年夜，過年時民眾收紅包口袋麥克麥克，大吃大喝之餘，有人受不了誘惑，透過網路找年輕妹子尋芳，有人用通訊軟體交友認識辣妹，以為豔福飛來，反落入桃色陷阱。刑事局發現，春節期間警方受理電信詐騙案，僅有「假援交」一種，且逐年翻倍攀升，去年小年夜20歲周姓男子，就因此被騙走48萬元遊戲點數，呼籲民眾小心。

去年小年夜 周男被騙48萬

刑事局表示，假檢察官等詐騙集團春節前夕會「趕業績」，利用民眾過節、警戒心鬆懈時行騙，在「拚紅包錢」後，會短暫休息放年假。不過統計發現，春節期間警方受理的電信詐騙案，只有「假援交」一種，顯示民眾收紅包口袋有錢後，易落入桃色陷阱。

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刑事局指出，去年2月3日小年夜當天，彰化縣一名剛從高職畢業的周姓男子，在家中LINE通訊軟體，突然有名女子邀請互加好友，周男加入後，見對方PO的照片驚為天人，進一步聊天，女子便以家境不佳，要求援交。

周男一口答應，雙方馬上相約碰面，周男依約抵達，女方卻來電以需辨識是否為警察、先收保證金等理由，指示他前往附近超商，先後共購買48萬元的遊戲點數，並翻拍序號告知確認。

但女方仍一再推託，根本沒有現身，周男察覺有異，馬上以LINE要求退款，卻出現自稱竹聯幫的幫派份子，透過LINE恫嚇繼續購買點數，不然將對他與家人不利，周男始發現受騙報警。

刑事局表示，尋芳客遭「假援交」詐騙時，通常會礙於顏面，不敢出面報案，「165」反詐專線統計發現，近3年受理的這類案件，從3年前的9件、財損29萬多元，到去年20件、財損317萬多元，可見愈來愈多人受騙上當。

幾天前，台中35歲陳姓農夫，也在 LINE通訊軟體接獲陌生女子邀請互加好友，並相約援交，女方類似理由，指示買15萬元遊戲點數，陳男傳送序號後，女方遲遲未現身，告知欲取消交易，一名叫「陳虎」的男子自稱黑道大哥威脅，陳男前後買了100多筆遊戲點數，耗盡72萬元積蓄

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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