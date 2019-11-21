想法不一 多數警把超勤津貼當薪資

警方實施「合理勤休制度」至今發覺，8成以上外勤員警在加班，日工時仍為12小時。（資料照）

2019-11-21 05:30:00

〔記者王冠仁／台北報導〕警察每月最多可領到1萬7千元超勤津貼費，雖多數人早把津貼視為薪資，但不同年紀、族群或需求考量不一樣的警察，對這筆錢的態度仍有不同。

儘管不愛加班的較少數，但「合理勤休制度」有嘉惠到這些官警。一名派出所資深巡佐就說，能不加班最好，因為小孩已成家自立，家裡也還清房貸，每月薪水足夠養家活口，若每天少上4小時可多陪家人，「何必那麼累？」

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有的想多陪家人

部分年輕警察想法不同，一名剛結婚生子的員警說，他當然每天要上滿12小時，多領一些超勤津貼，這筆錢對背負房貸、育兒費的他來說，是筆不小挹注，少了這一筆，經濟壓力會變得很大。

另有尚未成家的年輕警察認為，警察是危勞工作，有太多老學長身體出狀況，甚至病逝，他認為健康最重要，雖少加班少領錢，但寧可上班8小時保有生活品質，下班後還可以去運動、逛街、進修、陪家人，「做得長久、愉快更重要啊！」

一名偵查隊小隊長說，偵查隊每個小隊都是生命共同體，大家一起辦案、值班，但小隊中有人資深有人資淺，若對加班時數沒有共識，易導致偵查隊運作混亂。

許多員警希望，終極是能走向薪資常態化，因為多數人把津貼當作薪水的一部分，與其用津貼來衝高警察薪資，不如提升本俸、撤銷非專業的津貼。

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