美意vs鈔票 後者更實惠

警方實施「合理勤休制度」至今發覺，8成以上外勤員警在加班，日工時仍為12小時。（資料照）

2019-11-21 05:30:00

〔記者姚岳宏／台北報導〕為何員警寧願加班，也不要早點回家休息？說穿了，還是為了家人，寧可自己辛苦些，多領津貼以充實家用。

超勤津貼費上限為每月1萬7千元，就算最資深的員警俸額高，每月仍至少要加班57個小時才能領滿，年輕員警俸額低，每月加班逾100小時才能領滿超勤，實際上不可能。以每月上班22天為例，資深員警每天若只加班2小時，每月44小時，如果不賣力再多加些班，也不可能完成「全拿」的個人使命和目標。

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目前三等考試及格的年輕警官，剛畢業包括本俸及加給、未扣公保等費稅前，約月領5萬3千元，剛畢業分發的基層員警月領4萬7千元；一般高考及格的公務員，視專業度不同，約月領4萬8千元到5萬2千元不等，兩者原始薪水差距不大，總收入差別最大的就在於警方有超勤津貼費。

不少員警早就把超勤津貼視作薪資的一部分，減少加班造成收入實質減少，這會帶給他們重大困擾，無怪乎紛紛搶著要加班。

就算不想領錢，由於加班時數超過1萬7千元上限，除了記功獎，另可以補休方式來彌補，也就是超過上限幾個小時，就可補休幾個小時，此制也讓許多在外地工作的異鄉員警，喜歡以此方式積假，能夠安排出較長的假期，返鄉回家好好陪家人。

「合理勤休制度」減少工時會實質造成收入減少，因此不受多數外勤員警青睞，不過大多數員警知道這是高層的一番美意，只是他們就「美意」和能夠合法賺取的「鈔票」作比較後，大都認為後者更實惠些。

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