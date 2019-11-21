新勤休制減壓降工時 8成警搶著加班

如何領滿超勤津貼

2019-11-21 05:30:00

2月實施合理勤休制度

〔記者姚岳宏／台北報導〕警政署長陳家欽下鄉座談時，有基層員警反映工時過長，長久下來拖垮了警察身心，陳家欽遂從今年2月起建立「合理勤休制度」，員警每日服勤以「8小時為原則、10小時為度」，也就是每天加班不超過2小時。實施至今發覺，其實8成以上外勤員警「就是愛加班」，日工時仍為12小時，也就是每天加班4小時。

每天自願加班4小時

加班員警被問及此事多表示，他們知道中央是一番美意，但加班都是自願，因為每月1萬7千元超勤津貼，不加班就「看得到、拿不到」，為了多領錢，每天要上滿12小時（8加4）才甘願。

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警政署表示，為讓員警有充分休息及照顧家庭時間，才規定不得強制加班，但員警如因個人因素想加班者，也尊重其意願，並授權分局長、大隊長依轄區治安及警力狀況等條件，編排適合的勤務方式。對於署方說明，官警多表贊成，認為這樣最好，有人愛加班，有人不愛，有彈性會減輕不少工作壓力。

2月起實施的合理勤休制度，要求員警每日服勤以8小時為原則，無法因應需求時，以10小時為度，每週勤務時數不得超過50小時，休假前1天還可不加班，讓員警儘量有時間陪家人。當初在臉書「NPA署長室」公布後，基層一片叫好聲，認為長官英明，還說「有改變就是好的開始」。

集體請命不要改班

只是大家都沒想到的是，真的實施後，反而是許多員警找上主管，表明加班意願，甚至集體請命不要改班，盼維持原狀。原因是，內勤每月僅20小時加班費，影響不大，但外勤每月可報上限1萬7千元超勤津貼，如每天只能加班2小時，資淺警員每月會短少近萬元收入，影響可不小。

不少單位在基層頻頻請命下，只好做意見調查，又怕因此違抗中央命令，要員警簽下「自願服勤12小時申請書」，以免引發誤會，甚至擔心遭到「逼迫加班」檢舉。

粗估，迄今仍有超過8成以上派出所及偵查隊外勤員警，皆自願上12小時班，當然還是有人寧願少賺些，每天只上8或10小時，多留點時間陪家人，此舉也造成各單位加班時數不一，同時上班卻不同時間下班的特殊景象。

警方實施「合理勤休制度」至今發覺，8成以上外勤員警在加班，日工時仍為12小時。（資料照）

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