疑遭父母虐死 3歲童頭蓋骨下陷

男童的母親王女昨送遺體到台中生命禮儀管理所冰存。（記者楊政郡翻攝）

2019-11-20 05:30:00

鼻孔噴血 全身新舊傷交錯

〔記者楊政郡／台中報導〕王姓女子17日晚間抱著全身多處傷痕、已無呼吸心跳的3歲兒子到台中醫院求救，醫護人員赫見男童頭蓋骨下陷，輕觸進行檢查，血竟從鼻孔噴出，且全身新舊傷交錯，難過地說：「從來不曾看過這麼悲慘的」，搶救1小時宣告無效。台中檢方初步認定外傷致死，昨傳喚王女及仍同居的邱姓前夫，訊後將邱男依傷害致死、凌虐致死等罪嫌聲押禁見獲准，也有出手管教的王女，則依傷害罪嫌交保候傳。

年齡相差17歲的王女（41歲）與邱男（24歲），分別育有6歲的女兒及4歲、3歲的兒子；小姊弟童言童語說，爸爸管教小弟弟特別嚴格，常把他關起來，不讓他出門。邱男供詞避重就輕，僅稱孩子不聽管教時，他們會徒手或拿衣架教訓；對於小兒子身上多處燒燙傷，邱辯稱是用吹風機幫孩子保暖時不小心燙到的。

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父收押禁見 母交保候傳

王女則稱17日晚間兒子吃火龍果噎到送醫，不知道為何就沒救了！法醫有在死亡男童上呼吸道發現火龍果殘餘，但是否與致死有關，須待明天解剖釐清。

檢方相驗發現，男童全身體無完膚，除了瘀傷、挫傷，甚至還有燒燙傷疤痕，以及頭蓋骨骨折，不像是徒手或用衣架就能造成如此重的傷勢。醫護人員說，男童頭蓋骨明顯陷下一塊，檢查時輕輕觸摸，鼻孔就噴血出來。

邱、王曾結婚，後來離婚仍住在一起，檢方做DNA比對，確認死亡男童是邱男親生兒子。男童過去因遭家暴被安置數次，是家扶中心重點關懷家庭，9月才從家扶中心返家，本月22日就是他滿3歲生日，沒想到這次回家不久就失去了寶貴的小生命。

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