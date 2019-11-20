遭虐致死╱童出生不到滿月 母曾帶他流浪街頭

台中醫院表示，男童是在17日晚上8點40分左右送進該院，到院時已無生命跡象，經急救半小時仍回天乏術。圖為台中醫院一景，與新聞事件無關。（資料照）

2019-11-20 05:30:00

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市傳出3歲男童疑似遭虐致死案，據了解，男童出生不到1個月，媽媽就帶著他流浪街頭，被社會局安置，今年9月中旬才回家一起生活，沒想到發生疑似遭虐致死案，社會局則已對男童父母提出獨立告訴，男童的兄姊已交由祖母照顧，市府也派社工追蹤照顧狀況。

社會局安置 今年9月才回家

男童的父母育有3個小孩，男童排行最小。台中市家防中心主任侯淑茹表示，2016年12月，媽媽帶著當時出生不到1個月的男童流浪街頭，民眾通報社會局處理，因媽媽沒有去處，社會局將小孩安置，社工定期訪視了解家庭狀況，家庭狀況恢復正常後，就讓小孩回家。

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侯淑茹說，安置期間，媽媽都會前往探視，男童今年過年也回家住了幾天，社工觀察男童與父母互動情況正常，才讓男童在9月20日回家。社工每個月都去家訪，最近1次是在10月29日，家訪過程都沒有發現異狀。

侯淑茹指出，對於案發經過，媽媽表示週日晚間是爸爸幫3個小孩洗澡，男童吃東西噎到，也是爸爸在處理，不知道當時在浴室發生什麼事。

侯淑茹也說，男童的爸爸是裝潢工人，媽媽在家照顧小孩，被列為低收入戶 ，每個小孩每月有2695元補助，3個小孩共有8085元。

另外，社會局指出，男童在17日送醫時，身上有傷痕，已對男童父母提出獨立告訴，並持續追蹤司法相驗結果。而男童的姊姊與哥哥則暫由祖母照顧。

台中醫院則表示，男童是在17日晚上8點40分左右送進該院，到院時已無生命跡象，經急救半小時仍回天乏術，醫院一方面請檢察官相驗，另一方面因男童身上有不尋常傷痕，醫院也同時通報社會局。

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