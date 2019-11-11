大掃蕩 詐團缺工 招移工當車手

詐騙集團面臨車手「缺工潮」，招募外籍移工當新血。圖為警方日前在一處旅館內，逮獲兩名來台擔任車手的外籍情侶。（資料照，記者萬于甄翻攝）

2019-11-11 05:30:00

〔記者王冠仁／台北報導〕政府近年大力打詐，許多車手與機房都遭瓦解，詐騙集團面對車手「缺工潮」，竟招募外籍移工充當新血；警政署統計，外籍人士在台涉犯詐欺案，平均每年約百人上下，去年卻暴增到328人，且大多數是移工。

外籍涉詐 去年暴增至328人

今年4月，2名印尼籍逾期居留女移工，在台中豐原超商ATM領錢，被休假員警認出逮捕；去年4月，1名來台擔任看護的菲律賓籍女移工，將帳戶提供給詐騙集團，更趁與雇主去醫院時到ATM領錢被逮。

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據了解，這些多是透過合法管道來台工作的移工，本來從事勞動力高的傳統產業或幫傭，因薪水要負擔高額仲介費，於是趁休假外出當車手「賺外快」，幾千元的酬勞對移工來說是「高薪」，詐騙集團甚至還會要求他們去遊說同鄉一起「兼差」。

警方分析，在詐騙集團組織中，車手「位階最低、報酬最少、風險最高」，為躲避追查，車手有時要搭車南北奔波領款，可說是詐騙犯罪分工的「苦差事」；加上車手的「專業度低、替代性高」，過去詐騙集團不愁找不到車手，但在警方大力打詐下，車手生態開始丕變。

原本取款車手多為年輕人，寒暑假期間還有學生族群加入，後來不少「大叔」、「大嬸」中年失業或賦閒在家當起車手，但因集團性詐欺罪刑責越來越重，加上被逮後遭被害人求償鉅款，使得車手越來越缺工。

假日賺外快 一次領2到3千

警方研判，詐騙集團找上移工當車手，看準他們普遍缺錢，不明瞭台灣刑責，加上合法來台的移工有固定處所，不怕找不到人。以車手酬勞而言，一般領10萬元可拿2、3000元，不少台籍車手嫌少，但對每月只領基本工資的移工來說卻是「鉅款」。

而且，移工大多不會說中文，會說中文者也有濃厚口音，易被拆穿，只能派去當車手領錢；有警官則認為，詐騙集團也擔心僱用失聯移工會領了詐款就跑，必須派人盯梢，只好選擇合法移工。

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