移工涉刑案 竊盜、公共危險、毒品佔最多

外籍嫌疑犯涉犯詐欺案人數表

2019-11-11 05:30:00

〔記者王冠仁／台北報導〕台灣因勞動力短缺，多年前開始引進外籍移工，移工在台犯罪人數也開始漸漸增加；據統計，移工在台涉犯刑案以竊盜、公共危險、毒品最多。更有為數不少的移工簽證到期卻不願返鄉，「逾期失聯移工」成為一大隱憂。

警政署統計，2011至2018年間，平均每年查獲刑案犯罪人數為24萬2857人，其中外籍移工平均每年犯罪人數為1490人，占0.61%；犯罪態樣以竊盜、公共危險及毒品居多。以今年1至9月為例，移工涉犯竊盜案294人、公共危險案（酒駕）793人、毒品案444人。

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一名專勤隊員指出，移工來台前須付出高額仲介費，許多人都是借錢籌出仲介費，因此來台前期每月薪水都拿去還錢，經濟壓力不小。

失聯移工首度跌破5萬人

而移工飄洋過海，須忍受思鄉、思念親人之苦，加上某些勞動環境不佳、雇主惡意刁難，許多移工只好與同鄉喝酒澆愁，導致酒駕人數居高不下。

還有部分移工到民眾家中擔任看護、幫傭，見到貴重物品，一時把持不住下手行竊。至於接觸毒品的移工，大多是逾期失聯者，他們的勞動環境與待遇比合法移工差，為紓解壓力，輾轉染上毒癮，甚至販毒。

移民署強調，為查緝在台失聯移工，移民署針對失聯移工可能出現的處所進行大規模查處，今年更推出「擴大自行到案專案」，鼓勵失聯移工自行到案，至今年7月底，在台失聯移工首度降至5萬以下，剩4.7萬人。

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