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首頁　>　社會

強化法官外部監督 增3委員獎懲實權

法官外部監督新制重點

法官外部監督新制重點

2019-11-07 05:30:00

賦予學者、專家表決權 明年7月與「法官法」同步上路

〔記者吳政峰／台北報導〕打開潘朵拉的盒子！司法院近日提出「司法院人事審議委員會審議規則」，給予3名學者專家委員參與獎懲法官的實質權力，試圖透過強化外部力量，化解外界對法官自律不靈光的疑慮。由於過去人審會常挨批閉門造車、過度神秘，連投票比數都拒對外公布，本次修法有機會提升司法公信力，預計明年7月17日與新版「法官法」同步上路。

現行人審會組織架構為司法院長任當然主席，並可指派11人出任人審委員（官方代表），各級法院法官則選出12位委員（民選代表），另有3名學者專家由法務部與律師公會推薦，共27名委員審議法官人事案。惟一直以來基於「法官自律」原則，學者專家不得參與獎懲案的表決，只能旁聽建議，沒有實權。

現行人審會運作神秘

此外，人審會的運作也很神秘，只要議程排到法官的獎懲案件，舉凡獎懲當事人的姓名、服務機關、事由等資訊，往往不允許對外透露，甚至連表決票數都被要求不得外洩。

比如9月間討論公懲會前委員長石木欽懲處案，司法院堅持不透露票數。後來會議內容還是流出，人審委員對石木欽案看法兩極，贊成與反對移送監察院的票數各11票（一名委員請假），因3位學者專家沒有表決權，主席許宗力破例投票，最後以一票之差，通過移送監察院。也因初始投票結果原本各半，最後變成移送監察院，導致石木欽氣憤地說：「難以服人。」

人審會權力極大，司法院司法行政廳、人事處、政風處調查法官的違失報告，須先交給院長核閱，一旦初判違失情節重大，就要召開人審會議處，輕則做出「促其注意」，5年內管制升遷，重則移送監察院。不論哪一種懲處，對法官的影響都非常深遠，但學者專家在整個過程有如花瓶，無外部實質制衡力。

因社會對法官自律的質疑聲浪不斷，因而新版法官法開放民眾請求評鑑的權利，也在職務法庭加入外部人士。這次司法院進一步鬆手，釋出學者專家人審會委員獎懲法官的表決權，此舉被認為有機會翻轉自律失靈的形象。

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