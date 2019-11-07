司改團體籲 公開人審會審議過程

司法院人審會開放3位學者專家委員擁有法官獎懲投票權，司改團體表示肯定。（資料照）

2019-11-07 05:30:00

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院人事審議委員會開放讓3位學者專家委員擁有法官獎懲投票權，司改團體表示肯定，但強調，人審會審議過程也應適度公開，才能給予當事人更完備的保障。

「破解同溫層迷思」台灣司法人權進步協會理事長何俊英同意新措施，表示既然讓3位學者專家進入人審會，就不應限縮他們的權力，反而可以藉著開放獎懲權，使身處同溫層的其他委員聽到外界聲音，開拓法律人的視野，周延討論面向；3位雖非多數，但他認為有可能是「關鍵少數」。

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至於人審會的運作，何俊英表示法官就算被處分，也要保障其人權，人審會應提前給予調查報告，並給他充分時間收集資訊，若違失證據明確，法官衡酌後，或許就會自行辭任，無須再交由人審會決議。

建議開放其他領域專家

何俊英強調，程序愈透明，當事人愈能信服，人審會所做決議，應在可能限度內盡量公開說明理由，不僅可降低當事人的不信任感，也可化解社會的黑箱質疑。

前3位學者專家由法務部與律師公會推薦，何俊英認為還是有法律人的影子，他建議，若施行成效不錯，可開放其他領域專家進入，廣納多元聲音。

司改會董事長林永頌指出，3位學者專家雖不是多數，但獲得投票權具有實質意義，也就是獎懲法官的決定權，不再完全掌握在職業法官委員手上，非法官的意見可藉由投票傳入獎懲案中，外部聲音佔有一席之地。

程序透明可避免「私了」質疑

林永頌肯定司法院願意釋放權力，惟對於人審會秘密審理，持保留態度，直指不論哪一階段的獎懲，對法官都是極其重要的決定，人審會應擴大當事人的參與程度，增加程序透明度與保障程序正義，並適度對外公開說明，才能避免「私了」的質疑，至於要公開到什麼地步，可以討論。

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