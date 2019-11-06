執行署「討債」金額突破5500億╱最大戶北富銀 被追回15.8億

執行署「討債」金額突破5500億元大關，昨舉辦績效成果發表會。（記者黃捷攝）

2019-11-06 05:30:00

承攬運彩 滯欠盈餘保證金

〔記者黃捷／台北報導〕法務部行政執行署成立18年，「討債」金額突破5500億元大關，執行署昨公布被徵起的前10名大戶，其中台北富邦商業銀行承攬運動彩券銷售業務，滯欠「盈餘保證金」總金額超過15億元，名列第一名。

執行署統計，北富銀徵起金額為15億8762萬餘元，起因於2000年發行運動彩券時，滯欠盈餘保證金，北富銀因此遭當時的行政院體育委員會移送執行署，北富銀還為此告上法院，主張業績受到行政延宕、景氣不佳影響，應調降盈餘保證金。

請繼續往下閱讀...

一、二審認為，北富銀主張的因素並非天災地變等不可抗力因素，均判其敗訴，最高行政法院2013年8月駁回上訴定讞，全案審理期間，北富銀負責人蔡明忠擔心遭境管，將15億餘元欠款繳納完畢。

士林「林姓三姊妹」13.9億居次

第二名為士林望族「林姓三姊妹」，被徵起13億9142萬餘元，三姊妹早年繼承士林區大筆土地等資產，因母親生前誓言要將家產奉獻給佛祖，三姊妹拒繳鉅額遺產稅，還為此與司法機關纏訟多年，全案拖到執行署成立後才催繳成功。

第三名是已故「青果大王」陳查某的後代，被徵起10億7485萬餘元，陳查某累積鉅額資產，三子二女為遺產纏訟多年，遺產、贈與稅遲遲沒喬定，國稅局只好移送執行署，全案歷經11年追徵，2012年畫下句點。

另外，執行署於2017年12月突破5千億元關卡，至今年10月底，總徵起5551億元，近2年期間追徵成功的前3大義務人，分別為高雄分署徵起建台水泥1億8964萬餘元、士林分署徵起雅新實業1億8644萬餘元、彰化分署徵起李姓家族1億3692萬餘元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法