收回國家的錢 財稅44%佔最多

執行署徵起金額破5500億元，昨舉辦成果分享會，署長林慶宗致詞。（記者黃捷攝）

2019-11-06 05:30:00

〔記者溫于德／台北報導〕行政執行署副署長陳盈錦解釋，文言文的「徵起」，意指白話文的「收回」，例如，國稅局認為義務人欠國家500億元，移送行政執行署執行，就叫「移送」金額，而行政執行署此時必須代為「徵起」；而「徵起」金額又分為「實際」徵起與「部分」徵起，「實際」徵起指收回義務人全數欠款，「部分」徵起就是收回部分欠款。

陳盈錦指出，在5500億徵起金額中，以財稅所佔比率最高、達44%，至於確切徵起項目前三名為何，陳盈錦說，相關數據尚須統計確認。

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陳盈錦表示，財政部等機關移送到行政執行署的案件越來越多，行政執行署盼義務人自動繳納，以免遭查封或拍賣等，特別是現在有很多小額案件，今年1月到9月案件就有逾900萬件，其中99%都是20萬元以下的小額案件，如交通違規罰單或ETC欠費等，都可以在超商付款，盼義務人儘速繳納。

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