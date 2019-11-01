中國船盜抽海砂 台海恐陷軍事危機

中國砂石船近來大舉在台灣海峽盜抽海砂，恐成為中國軍方大型船艦便捷出入台灣海峽的「軍事通道」，危及台海安全。圖為中國砂石船上月初於澎湖被我海巡艦艇以噴水注驅離。（澎湖海巡隊提供）

2019-11-01 05:30:00

台灣淺堆被無止境下挖 學者憂成潛艦通道

〔記者吳政峰、涂鉅旻／台北報導〕中國砂石船近來大舉在台灣海峽盜抽海砂，以日前海巡署強力執法的「台灣淺堆」為例，原本水深約八至十米，部分海域已被挖到十幾米，不僅改變海圖，破壞海洋生態，台大法律系教授林鈺雄及第一線執法人員尤其憂心，若再無止境抽下去，恐成為中國軍方大型船艦便捷出入台灣海峽的「軍事通道」，危及台海安全。

中國民船頻擾台 壓縮我防衛空間

軍事專家指出，若是潛艦，須六十米以上水深才能安全航行，但以中國漁船有組織性地侵犯台海先例，中方此舉仍可能使海巡署疲於奔命、壓縮我防衛空間，我方應長期追蹤，防範中國「海上民兵」再現。

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中國去年四月明文禁止沿岸抽砂，但卻放任大量抽砂船轉而朝向台灣海峽挺進，每日有數十艘抽砂船在中線以東、也就是我方實質經濟海域作業。澎湖西南方的「台灣淺堆」是台海最淺處，砂質海床距水面僅八至十米，對抽砂工具深度達三十米（基本）、五十米（進階）、七十米（高階）的中國抽砂船而言，是最佳作業地點。

海巡署報請澎湖地檢署偵辦時，因我方過去從未在二十四浬以外執法，澎檢上月間與林鈺雄研議，最後認定可用我國「專屬經濟海域及大陸礁層法」偵辦，依此查獲二船、連同船長逮捕二十八人，向澎湖地院聲押禁見均獲准。

若砂質流失逾30米 恐開侵台大門

據指出，台灣海峽為淺海，平均深度不到兩百米，南邊多為淺灘，原為天然屏障，不利潛艦潛伏，但若砂質持續流失至三十米甚至七十米，未來不僅方便海上大船通過，也等於為擅淺灘作戰的中國十七艘元級潛艦大開方便門，不容小覷。

國防安全研究院國防資源與產業研究所長蘇紫雲指出，值得注意的是，中國進入台海的民間船隻，數量多遠高於我國海巡艦艇，除壓縮我防衛空間，也會讓海巡署過度負荷。前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩認為，中國砂石船作業是否涉及軍事用途，有待觀察與商榷。

呂禮詩建議，海巡署應透過長期監控，定位在台海中線一帶活動的中國砂石船，釐清中方背後目的，此事為偶發事件或趨於「常態化」，仍須繼續觀察。

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