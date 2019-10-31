台灣惠普前董座黃河明 墜樓身亡

台灣惠普前董座黃河明墜樓身亡。（資料照）

2019-10-31 05:30:00

〔記者邱俊福／台北報導〕曾任台灣惠普（HP）董事長、台灣資策會董事長的黃河明，昨天中午從台北市大安區8樓住所墜樓，送醫不治，全案由檢警調查處理。

墜樓原因待檢警釐清

71歲的黃河明，原本因病在台大醫院住院治療，昨天中午向醫院請假返回住所。據了解，當時有家人在家，黃妻正在煮中餐，未料沒多久黃河明從自家陽台墜落至一樓中庭，附近住戶聽到聲響，查看發覺有人墜樓嚇一大跳，打電話報案。

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消防局救護車趕抵時，黃已無氣息，送醫後仍不治。警方封鎖調查，初步認定無外力因素，正進一步釐清墜樓原因。

黃河明擅長領域為跨國企業經營與管理、數位行銷通路策略與管理、組織佈局與策略規畫等。曾獲李國鼎管理獎章、HP全球總裁品質獎。個人有三本著作，分別為 「黃河明的惠普經驗」、「贏家智慧」及「行銷長的挑戰」。

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