失散40年 立委助理跑攤找到妹妹

2019-10-13

〔記者黃明堂／台東報導〕立委助理謝安真跟妹妹失散了四十多年，姊妹倆各自帶著兒時照片尋親，前天謝安真在新北市林口區跟著立委陳瑩跑攤時，看到一名女子面容，突然有「像家人的感覺」，上前聊天追問，果然就是小時候在花蓮太巴塱部落失散的妹妹，兩人相擁而泣。

陳瑩：連續劇的故事 在眼前上演

陳瑩昨在臉書寫下這段動人故事，還附上影片，請大家先準備一打面紙再看。她說，「本以為在連續劇才會看到的故事，今天活生生地在我眼前上演」、「人生的劇本真的沒有辦法偷看……在這四年安真陪我上山下海南征北討的過程……原來神安排這樣的旅程，是要讓安真找回她的家人 」。

謝安真是花蓮太巴塱部落阿美族人，目前住新北市，擔任陳瑩新北服務處副主任。

謝安真與妹 隨身帶著兒時照尋親

她說，前天陪委員跑行程，在「黃氏宗親會」聚餐場合逐桌敬酒，看到一名女子長得很像照片中的妹妹，讓她有「家人」的直覺。敬完酒後，她回頭找對方聊天，問她從何處來，對方說「姓周、鶯歌」，自己則說太巴塱，此時旁邊的小女孩說：「媽媽，你不是也從太巴塱來？」這句話重啟姊妹緣，一直問下去，確定是同根生。

謝安真說，幼時家貧，父早逝、母離家，她四歲時，有天被阿嬤透過鄰村的人轉送收養，她隔天自己走路回家，阿嬤改將才一歲的妹妹送人。自此姊妹分離，一晃眼四十多年。

逐桌敬酒 一眼認出很像妹妹的人…

謝安真說，她跟阿嬤相依為命，阿嬤廿多年前過世，時時記住阿嬤交代她要找到妹妹的遺言，隨身帶著妹妹一歲時的照片尋親，沒想到幸福來得這麼突然。

為了尋親，每當跑攤時謝安真一定會介紹來自太巴塱，想不到四年來她已因此找到親叔叔、當年接生的產婆，愈來愈覺得自己不孤單。

她說，妹妹姓周，養父是新北的部落頭目，因為跑選舉的關係，她跟周頭目見過很多次面，但妹妹很少參加這種場合，所以姊妹倆從沒見過面，前天一面之緣，竟認出彼此。妹妹的兒子也曾奉母命到太巴塱部落尋親，但謝安真已定居新北沒碰上面。

前晚謝安真邀親戚一起和妹妹相聚，大家相約要重回太巴塱再續家族情緣。

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