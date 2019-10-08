砸14億／清海無上師重起爐灶 火炎山新道場 信徒慘死

2019-10-08

傳要先請示上師才得報案

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕沉寂多年的「清海無上師」重起爐灶，信徒去年底合資14億買下面積廣達15公頃的苗栗縣苑裡鎮火炎山遊樂園區，由上師設置道場；不過該道場上月29日驚傳重大意外，57歲賴姓信徒慘遭翻覆的堆高機重壓，頭顱破裂慘死。外傳案發當時，工作人員還稱要先「請示」上師才得報案，因此延誤救援時間，但道場工作人員予以駁斥，強調第一時間就通報；警方則將肇事者依過失致死罪送辦。

工作人員︰第一時間就通報

苗栗縣消防局第一救災救護大隊長謝宗龍昨表示，9月29日早上11點15分接獲報案，11點30分抵達現場，賴男已明顯死亡，但無法得知案發第一時間，難以判斷有無延誤通報。

肇事者依過失致死罪送辦

消防隊指出，案發時有3名修剪園區植栽的道場志工，由林男駕駛堆高機，賴男與另一人則坐在前方由堆高機前叉架起的棧板上，行經下坡路段時，疑煞車不靈失控，駕駛林男與另名志工即時跳車無大礙，賴男卻被翻覆的堆高機壓住上半身，胸部重創、頭顱破裂，救護人員到場時確認已明顯死亡。

警方表示，賴男當場死亡，經現場勘驗採證，報請苗栗地檢署相驗，家屬對死因無異議，訊後依過失致死罪將林男移送偵辦。

據了解，案發當天，道場舉辦為期2天的共修活動，現場約有6000名信徒，除工作人員外皆不得攜帶手機。外傳事發後第一時間，信徒急忙找工作人員撥打119求援，對方卻聲稱要先請示「教主」，延誤黃金搶救期。

道場工作人員王治梃則說，案發第一時間11點15分就叫救護車，絕無先請示清海無上師、延誤通報情事。火炎山遊樂事業股份有限公司拒為此事發言，僅發新聞稿表示，對園內發生意外深感遺憾。

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遊樂園區#3董座級信徒#信徒慘死

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