3董座級信徒 買園區當新據點

2019-10-08

〔記者鄭名翔、張勳騰／苗栗報導〕「清海無上師」早年曾於苗栗縣西湖鄉設立道場，沉寂多年後，如今又在苑裡鎮火炎山遊樂園區重起爐灶；據指出，園區是由3名「董事長」級信徒合資14億買下。

火炎山遊樂園區前身為台灣少林寺、火炎山溫泉度假村，面積約15公頃，早年輝煌時期單日遊客達上萬人，一天營收就破百萬，但隨著大型遊樂園陸續成立，遊客大幅衰退，雖經歷四度轉型，仍難找回流失遊客，單日營收不到10萬，開一天就虧一天，因而轉手賣出做為清海無上師的台灣新據點。

苗縣府文化觀光局指出，3名分別經營蔬食生態農場及商界的知名「董事長」級信徒，在去年12月合資買下園區。

知情人士說，購買者相當低調，但力求一切合法化，園區相關設施未更動，整座遊樂園區約14億元賣出，未來將朝宗教遊樂區來規劃。

文觀局表示，經營權轉讓過戶後，園區平時不對外開放，僅假日時以租用方式提供清海無上師世界會使用，且不定期舉辦共修活動，但活動消息隱密，僅內部人士知情。

該道場年初辦活動 有上萬人次出入

據指出，該道場今年初辦活動時，有上萬人次信眾出入，提供信眾以搭帳篷、露營方式進行短期修行；在園區內必須吃素，出入管制嚴格。園區大門張貼告示，說明遊憩園為全蔬食，禁帶葷食禁菸酒，且僅接受團體預約客戶。

文觀局表示，園區內設施剛通過考核，該園區仍屬觀光遊樂業，業者稱內部尚在整修，未來擬改以宗教文化及蔬食為經營方向，但未對外開放卻供宗教活動使用，經營用途調整仍有疑慮；縣府已函文交通部觀光局，了解是否符合規定。

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遊樂園區#3董座級信徒#信徒慘死

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