60萬買凶殺夫 殺手嫌少 告密雙邊賺

2019-10-07

夫脫身 找黑道助拳

〔記者許國楨／台中報導〕比本土劇還誇張！台中市一間工廠柯姓老闆與妻子感情不睦互告，妻子疑出價60萬買凶殺夫企圖詐領保險金，未料「殺手」竟窩裡反先向柯男通風報信索討跑路費，讓柯得以全身而退，柯男越想越不甘心自行蒐證，找道上兄弟拘禁妻子及殺手，逼迫寫自白書並簽立本票，此舉反讓他吃上組織犯罪條例官司，與其他共犯在此波全國大掃黑中被拘提到案。

台中警方配合警政署同步掃黑，計檢肅治平專案目標3人、組織犯罪16人。其中最誇張的犯案情節莫過於，47歲柯姓老闆與小他5歲的王姓妻子長期感情不睦，柯控訴妻子以內神通外鬼方式侵占公司數千萬元資產，還對她提出家暴、毀損告訴，妻子則指控丈夫跟公司女會計有染，彼此多起訴訟審理中。

反拘禁殺手、妻子

今年4月間，一名男子突然找上柯，以「有人要對他不利」要求數萬元跑路費、茶水錢，讓柯有所防備，找來有兄弟背景的40歲林姓友人商討對策，準備自行蒐證反撲，並由林男找來多名小弟保護柯的人身安全。

當月中旬，柯離開工廠時一輛自小客企圖衝撞未果，毫髮無傷的他懷疑是妻子教唆，立即與道上兄弟將開車駕駛攔下拘禁。

柯一方隨即要求駕駛說出行凶動機並供出其他共犯，才驚覺是妻子企圖詐領數千萬元保險金，找來介紹人仲介多名殺手準備「買凶殺夫」置他於死地，未料殺手太年輕又沒有經驗竟搞砸。

原來，4月登門示警並索討跑路費的是其中一名殺手，他考量委託方才出價60萬就要買一條人命，還有多人要分未免太廉價，加上致人於死的刑責很重，一旦東窗事發既欠跑路費，被逮也沒有安家費，於是窩裡反想要「雙邊賺」，於是跑去向柯通風報信，想先拿一筆錢再說。

後來被另名殺手衝撞未成，吞不下這口氣的柯男，幾天後與林男召集小弟逼妻子、仲介及殺手共5人寫下自白書、簽下數十萬元本票，並據此提告。

老公被掃黑拘提

只是柯沒想到此舉先讓他吃上官司，警方掌握妨害自由、恐嚇罪證，在此次全國掃黑行動中依組織犯罪條例將柯等6人送辦，檢方聲押柯及林男未果，兩人都以6萬元交保；另王女是否涉嫌「買凶殺夫」，檢警另案偵辦中。

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