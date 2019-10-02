油罐車司機重傷送醫 女兒就是院內護理師

2019-10-02

〔記者林欣漢、江志雄／宜蘭報導〕南方澳跨港大橋斷裂時，一輛中油油罐車墜橋起火燃燒，重傷的油罐車司機張建昌送往羅東博愛醫院治療後，傷勢已趨於穩定，張男的女兒剛好是博愛醫院的護理師，事發時她正好外出訪視患者，接到消息後仍忍痛完成工作，才趕回醫院探父，相當盡責；兩名岸巡人員搜救布攔油索時不慎掉入海面，雙雙受傷送醫。

羅東博愛醫院加護病房主任楊智傑說，張姓油罐車司機昨天上午十點三十七分從蘇澳榮民醫院轉送來急診，左邊第三、第九道肋骨多重骨折，左邊腎臟破裂，脾臟破裂，有內出血，左邊骨盆、左大腿骨折，臉部撕裂傷，電腦斷層顯示未傷到腦部。

楊智傑說，張男送來時有中度氣胸，進行胸管置放手術及輸血治療後，狀況已經穩定下來，但仍未脫離險境，他到院時仍有意識，因為全身多處外傷、疼痛，並未多說明現場狀況。

張建昌二十多歲的女兒正好也是羅東博愛醫院的護理師，，父親出事時，她正好外出進行居家照護服務，得知消息後，仍強忍悲傷完成工作，才趕緊叫車趕赴急診室，院方向她說明搶救過程，她才放心，態度平靜。

張建昌的姊姊昨晚受訪時表示，院方跟他們說，這三天是觀察期，希望弟弟能趕快好起來，弟弟平時在中油認真工作，表現很好。媒體詢問，是否會索取賠償？姊姊說，他們一家都是中油人，現在談究責都太早，只希望弟弟盡快康復。

兩岸巡搜救落海受傷

岸巡單位二十七歲黎威成、二十五歲黃詩芸，在搜救過程中，黎男遭油污嗆傷，黃女腳部被纜繩纏住受傷，轉送羅東博愛醫院救治，所幸傷勢並無大礙。

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