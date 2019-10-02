嚇! 橋斷急煞 貨車停在斷裂處

2019-10-02

〔記者張議晨／宜蘭報導〕南方澳跨港大橋坍塌意外，有人幸運和死神擦身而過！

宜蘭縣政府所有的護漁號因避颱，停泊在南方澳第三漁港，昨上午啟程，準備開往蘇澳港，正準備經過橋下時，跨港大橋應聲斷裂，船長陳志哲見橋身落下，急忙「倒車」，僅差不到幾公尺距離就被砸中。

躲過一劫的陳志哲仍心有餘悸，他說，表定八點多離開南方澳，但昨天整備較晚，所以較晚出發，還好當時船速不快，否則就被橋身砸中。他說，橋樑崩塌是一瞬間，很幸運「撿回一條命」。

中油油罐車在橋斷後墜落，當時跟在油罐車後方的張姓貨車司機說，因爬坡上橋，車速較慢，直到抵達橋頂時，才發現整座橋崩毀，立即重踩煞車，車頭正好停在斷裂處前方，馬上掉頭離去。張男表示，還好他開得慢，若速度加快一點，恐怕下場就跟油罐車一樣。

南方澳跨港大橋崩塌當時，橋對面的蘇澳區漁會正在三樓舉行主管會報，廿多名主管目擊大橋崩毀。員工被嚇到說起話來，還會微微發抖，她說，跨港大橋是常常走的一段路，竟在他們眼前斷裂，場景宛如「世界末日」。

漁會歐姓員工透露，跨港大橋雖是地標，但特殊設計導致有車輛經過都能感受到晃動，與其他橋樑不同，有時晃動程度強感受非常「恐怖」。所以，大橋完工廿多年來，只有在必要時才會經過，且絕對不會停留在橋上拍照，「能夠不走就不走！」

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