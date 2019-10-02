6漁工困船底 從敲擊求救到無聲...

2019-10-02

〔記者林敬倫、王錦義、張議晨、江志雄／綜合報導〕轟…昨天上午九時卅分，如砲擊聲的巨響響徹寧靜漁港，宜蘭縣南方澳跨港大橋突從中間斷裂崩毀，橋身重壓停靠在橋下的三艘漁船，行駛橋上的中油油罐車也墜落起火，事故共造成十二人輕重傷，九人為外籍漁工；被斷橋壓住的三艘漁船有六名外籍漁工疑受困船艙失聯，因船艙沉在三公尺深海底，加上海面油污，搜救極為困難，搜救人員漏夜搶救，至昨深夜，已尋獲兩漁工遺體，另四人仍失聯。

完工於一九九八年六月的南方澳跨港大橋，是當地的交通要道，也是漁港的地標，下方則為南方澳漁港進出航道。未料昨天上午九時卅分，無強風、豪雨的南方澳，跨港大橋卻應聲斷裂，目擊民眾直呼「太恐怖」。

油罐車差一秒就逃過一劫

當時，中油廿公噸油罐車行經橋上，一條鋼索斷裂，橋直接從中央崩塌，濺起的大量水花有如海嘯般。油罐車僅差一秒就可跨過橋墩伸縮縫，未料連橋帶車摔落半空卡在橋面，載滿油料的車輛瞬間起火，駕駛張建昌重傷，仍在加護病房治療。

併排停泊在橋樑下方等待加油的新臺勝卅三、二六六、三六六號（停在中間），同屬南方澳江姓船東所有，被斷裂的橋身壓垮，卅三、三六六號整船被壓入海中，二六六號呈半沉狀態，船上的十五名外籍船員，有九人獲救送醫，岸巡兩名人員也因救援受傷，共十二人送醫，另有六人受困失聯。

一船脫困 船身幾乎被壓平

六名受困漁工有兩人在二六六號、四人在三六六號，搜救人員到場時，一度聽到受困漁工在船艙內敲打的聲響，但沒多久聲音漸失，拖出二六六號後，因船身幾乎被壓平還嚴重傾斜，船艙仍沉在水底。

適逢漲潮 還有兩船卡橋下

半毀船身增加搜救困難度，最後只能將二六六號以拖駁船拉到蘇澳港三號碼頭，再以吊車吊上岸救援。至於有四人受困的三六六號仍沉在海底，且適逢漲潮，船體仍卡在橋下難以拖出。

南方澳跨港大橋為雙叉式單拱橋設計，拱橋有十二條鋼索支撐鋼板橋身，根據周邊監視器畫面，斷裂點疑為右側第六條鋼索，但是否應力不足？還是鋼板、鋼索鏽蝕？宜蘭地檢署已展開蒐證調查究責。

表格

南方澳大橋斷裂壓毀漁船，海軍拖船將漁船拖離斷橋處後，搜救人員登船搜救。（記者朱沛雄攝）

南方澳跨港大橋斷塌，3艘漁船被壓在橋下，6漁工受困，救難人員展開陸海空救援。（記者朱沛雄攝）

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