鐵工廠老闆「壓力大」闖民宅頂 土製炸彈砸路中

2019-10-01

騎士路過 險遭波及

〔記者王宣晴／新北報導〕陸軍特種部隊退伍的42歲田姓鐵工廠老闆，疑因經濟壓力大，竟自製土製鋼珠炸彈，日前深夜隨機闖進新北市蘆洲1處5樓民宅頂樓，直接朝大馬路丟擲，土製炸彈如手榴彈，威力強大，經過的車輛遭池魚之殃，1名機車騎士險些遭炸傷，附近民宅大門玻璃也遭鋼珠穿透碎裂，警方逮捕田男到案，依槍砲、毀損、公共危險罪嫌移送法辦。

車窗、民宅玻璃碎裂

據查證，陸軍特種部隊退伍的田男接手父親在新北市五股的鐵工廠，結婚生子後在蘆洲光華街租屋，但鐵工廠生意不好、妻子又沒工作，經濟困頓的他連房租都繳不出來，還有就讀國小的孩子要撫養，頻頻向親友借錢度日。

9月28日凌晨零時許，田男從工廠帶著炸彈騎車閒晃到蘆洲中山一路，發現其中1處公寓大門未關上，直接闖進公寓5樓頂樓，朝大馬路丟擲炸彈。

炸彈落地後瞬間爆炸，1名機車騎士險遭炸傷，附近民宅、經過的車輛則被鋼珠波及，車窗及民宅玻璃碎裂。

稱生意不好 想發洩

警方趕抵，確認並無人員傷亡，並在現場發現6個金屬碎片及2顆鋼珠，調閱監視器以車追人並鎖定田男身分，29日晚間8時許持拘票、搜索票將田男逮捕到案。

田男坦承犯行，供稱經濟壓力大，對現況不滿，想要自製炸彈洩憤，於是搜集鋼瓶、火藥後，利用鐵工廠內的機具製作土製鋼珠炸彈。

警疑在測炸彈威力

警方在田男的工廠還發現30支CO2小鋼瓶、89顆釘槍底火、4枚小鋼珠等土造炸彈材料和工具，雖然他供稱經濟壓力大才自製炸彈洩憤，但警方懷疑田男是在測試炸彈威力，將持續調查犯案動機。

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