當情色網站帳房 老師助賣少女性影片 判6年10月

國小教師林清安協助情色偷拍網站販賣少女猥褻影像，不法獲利四八一萬多元，台北地院依犯「非公務機關非法利用個人資料」等罪，判刑六年十月。（資料照）

2024/04/02 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕擁有碩士學歷的國小教師林清安，協助情色偷拍網站販賣少女猥褻影像，不法獲利四八一萬多元。台北地院認定林男犯「非公務機關非法利用個人資料」等罪，將他判刑六年十月，扣除已賠償的金額，宣告沒收犯罪所得二九一萬多元。

同案已十一人判刑 最重處刑十七年

本案已有十一人被判刑，刑度最重的是陳宗駿，他因另一件性犯罪被判刑四年，入獄前召妓，趁機偷拍性交易影片上網販賣，遭重判十七年；刑度最輕的是判刑六月的黃姓男子。同案還有屏東縣警里港分局三和派出所廿六歲警員劉汶燁，被控誘使多名少女拍傳裸照及賣照牟利等，亦惡性重大，不過尚在北院另案審理中。

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全案起於前立委王婉諭卸任前，檢舉偷拍論壇盛行，檢方循線查獲。判決指出，綽號「老馬」男子，二○一二年在美國註冊「創意私房論壇」網站，專營販售偷拍少女性交、猥褻等影片的「帖子」，標榜內容絕對真實、每日有新菜上架。

不法獲利四八一萬 扣除賠償全沒收

林男從二○一四年至二○一六年間，替「老馬」整理出約一百Ｇ的國、高中女學生猥褻、性交影像，並擔任「老馬」帳房，收購相關影片和收取入會費等不法款項。

法官認定，林男案發時身為國小老師，竟與「老馬」合謀，帖文內容極盡貶抑、物化女性，又暴露被害人個資，致被害人身心嚴重受創，犯後辯稱只有轉帳給其他售帖者，否認其他犯行，難認有悔意，依法判刑及沒收犯罪所得。

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