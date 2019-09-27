司法話題》法、檢終身職 月退可領到18萬

2019-09-27

〔記者楊國文／台北報導〕高檢署檢察長王添盛將屆齡退休，外界好奇，司法官退休後按月可領多少錢？據指出，資深法官、檢察官在職期間約可領到廿萬元薪水，退休後也可領到月退俸十八萬元，相當豐厚，而以王的年資、職等，月退休金和月退養金約有廿萬元。

法官、檢察官是通稱的司法官，如「同門師兄弟」般，在法官法中均訂有相關權利、義務，檢察官設有專章，適用法官法規定。

法官、檢察官享有終身職，退休福利比起一般公務人員除退休金外，還多出專屬的退養金，這是國家給予其終身職的職務保障。

法官法第七十七條規定，任職滿五年、年滿六十歲以上，或任滿廿五年以上者，皆可自請退休，以工作卅多年、六十七歲的某資深法官為例，其在職期間包括本俸、專業加給、主管加給等薪水，約為廿萬元，他選擇自願退休獲准，可領取月退金八萬三千多元、月退養金十萬一千多元，共十八萬四千多元。

司法院官員分析另一種自請退休情形，一位法官僅五十多歲，但服務滿廿五年，以「生涯規劃」為由申請自願退休，此法官選擇一次領退休金共四百一十六萬元、一次領退養金二百零八萬元，共六百廿四萬元。法界人士認為，此種年紀尚輕即自請退休的法官，應是欲轉任律師，展開另一職涯。

依法官法規定，法官若年滿七十歲者，應停止辦理審判案件，得從事研究、調解或其他司法行政工作；至於年滿六十五歲者，得申請調任地院辦理簡易案件，至於檢察官亦準用法官法，年滿七十歲不能辦案，可改從事案件研究等工作。

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