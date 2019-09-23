馬路小天使陳情4年 祖孫三代佔騎樓擺攤被開1200張罰單

2019-09-23

〔記者吳仁捷／新北報導〕李家祖孫三代被控，長年佔據新北市三峽老街一處轉角通道擺攤，致力維護行人路權的一群「馬路小天使」，4年來持續爭取騎樓通行權，終獲交通部、新北市政府認定該「類似騎樓構造物」具供公眾使用性質，新北市警方強力執法，9個月內對李家2處攤位祭出超過1200張罰單，推測極可能是今年全國攤販違規最大戶，被罰的李家不服，拒繳182萬元罰款並提起行政訴訟。

李家拒繳罰款 提起行政訴訟

三峽警分局指出，引發爭議的三峽老街口建物，違規處位於民權路37號旁的新北市政府公有地及長福街6號前的私有地。

李家祖孫在37號旁前方賣冰品、紅茶、飲料，並將長福街6號前租給臭豆腐攤，因影響通行常被民眾檢舉違規擺攤。

會勘確認騎樓通行權

內政部警政署、交通部路政司接獲陳情，2018年10月25日函示新北市政府確認該處通行權，新北工務局、警方等會勘討論，同年12月22日認定該類似騎樓具供公眾通行性質，確認通行權，警方當天起依道路交通管理處罰條例第3條、第82條開罰。

三峽警分局交通組統計，去年底執法至昨天，9個月共告發李家6人超過1200張罰單，其中李家申訴約200張，分局依違規屬實駁回，李家提起行政訴訟；因該兩處攤販為累犯，以每張開罰1500元起算，目前拒繳罰款達182萬；工務局說，李家侵占三峽區公所公有地判決確定，市政府近期將向李家追回該土地。

李家第二代李湘云反駁，遭開單處的私有地是她購買，認為她與母親、兒子都有權利在該處擺攤，加上祖孫三代都是弱勢，她說，三峽老街攤販違規、占用市有地比比皆是，認為檢舉者、警方具針對性，她與兒子已向新北地院提起行政訴訟，凸顯執法不公，並爭取撤銷罰單，給祖孫留口飯吃。

馬路小天使成員說，三峽老街為國際觀光景點，老街騎樓、人行道是法律賦予行人的基本路權，檢舉無關私利，都是為了公益，更向新北市政府喊話，希望真正落實淨空騎樓的政策。

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