三峽老街獲全球建築金獎 每年遊客上千萬

2019-09-23

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三峽老街榮獲全球建築金獎，成為台灣重現傳統老街風華的標竿，每年吸引國內外上千萬遊客造訪，但可觀商機卻衍生出違規擺攤，公、私有地爭議。

馬路小天使透露，台灣騎樓肇始於前清，1802年落成的大龍峒四十四坎街屋（現保安宮西邊）騎樓，217年前就專供行人通行，寄望在台灣推動老街等騎樓淨空，不只是口號，而是亟待恢復的傳統文化。

馬路小天使說，前清時亭仔腳（騎樓）是公道，而在日治時代，台灣總督府也在1936年公布「台灣都市計畫令」，規定沿行政官廳所指定道路建築的建築物，應設置騎樓或類似設備。

執業律師黃勝文表示，大法官釋字第564號中，解釋「道路交通管理處罰條例第82條第1項第10款規定，在公告禁止設攤之處擺設攤位者…目的係為維持人車通行之順暢…與憲法保障財產權之意旨並無牴觸。」如此便賦予私有地也是廣義騎樓概念。

新北市議員廖宜琨也極力維護老街等騎樓路權，他表示，三峽老街除本身風華，尤其鄰近有「東方藝術殿堂」美譽的清水祖師廟，但相較國外古蹟街區極力維護行人路權，三峽老街攤販亂象令人搖頭，曾有外籍遊客直指違規攤販是「老街之瘤」，國內外文化落差與對行人路權的尊重，高下立見。

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