法界看法／法界圈權鬥不輸宮廷劇

2019-09-18

〔記者吳政峰／台北報導〕前公懲會委員長石木欽涉違反法官倫理及接受不當招待，司法院人審會尚未開會討論，消息卻提早於13日曝光，石被迫請辭，司法院罕見發新聞稿證實，還寫出石的全名，而昨人審會開會前，有媒體也「湊巧」提早鉅細靡遺報導調查報告內容，也難怪石昨痛批「羅織鑿痕」、「未審先判」，有法界人士質疑，司法院有人把石木欽「往死裡打」，根本是一場挾怨報復及權力鬥爭戲碼。

法界人士指出，司法界的權力鬥爭，絕對不會輸給宮廷劇，石一直都是司法院重要官職出缺時的熱門人選，2014年前總統馬英九時代，石獲得前司法院長賴浩敏拔擢，出任高院院長，改朝換代後，一度傳出他可能出任司法院秘書長，最後卻敗給了呂太郎，而後傳出最高法院院長鄭玉山將被換掉，接任者會是石木欽，但鄭最後獲得台大法律系同學、司法院長許宗力力保，石再度鎩羽而歸。

法界人士分析，被歸為賴系人馬的石木欽多次進逼要職，對有些人來說，威脅性大增，2017年底，許宗力把他調任公懲會委員長，「明升暗降」，看似影響力大降，但他在公懲會公開審理管中閔、翁啟惠懲戒案，聲名再度大噪，政治壓力卻由司法院承受，讓司法院高層頗不以為然。

此外，高等法院庭長楊絮雲控訴借調最高法院法官時遭「分案霸凌」槓上司法院，最高法院院長鄭玉山被監察院調查，而楊擔任高等法院庭長的夫婿周盈文，兩人被法界歸類為「石家軍」，法界人士認為，石此次在事實未明前就被下重手，其中恐也牽涉到一些司法高層的恩怨情仇。

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