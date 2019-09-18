為何多年後曝光？／石被檢舉收賄關說 檢廉秘密簽結卷證內容曝光

2019-09-18

〔記者錢利忠／台北報導〕前公懲會委員長石木欽在中秋節當日，被揭露涉司法風紀案件後請辭下台；其實，早在6年前廉政署就接獲石的檢舉函，4年前再獲報石木欽疑涉嫌受其裁判案件關係人之一的佳和集團董事長翁茂鍾關說，檢廉最終查無罪證而秘密簽結，但卷證內容卻在司法院行政調查的階段曝光，使司法高層人事鬥爭傳聞不脛而走。

2014年間，廉政署接獲檢舉函，提及最高法院法官、庭長，疑似在某上市公司高層被控內線交易一案中收賄，以致讓該案能發回更審，最終判決無罪定讞；而當年1月才從最高法院庭長轉任高等法院院長的石木欽，赫然在檢舉名單內。

廉政署將全案移交台北地檢署指揮偵辦，並由專辦矚目大案的檢肅黑金專組負責，但檢廉偵監多時未有所獲；2015年1月，包括廉政署、最高檢察署、司法院政風室等多個單位，分別又收到檢舉石木欽疑似接受關說的信函，點名石木欽在最高法院庭長任內，與好友翁茂鍾有不當往來，翁的官司才得以發回高院更審。

廉政署收案後移交北檢併案調查，並分別於去年及今年間，兩度搜索翁茂鍾的公司及住處，扣得翁茂鍾的私人筆記，因本案牽涉對象為司法高層，且適逢司改敏感時期，檢廉搜索過程低調，並要求偵辦人員嚴守偵查不公開規定，且在今年8月26日簽結此案後，也從未對外公開或透露。

今年8月29日，即檢察人事調動後隔日，最高檢將北檢呈報的全案卷證，包括翁茂鍾扣案筆記內容等證據清單，移交司法院參考及調查。

司法院人審委員手中各有一份完整報告，詳載翁茂鍾筆記中所提及與石木欽有關談論案情事項等細節，及石木欽家人操作股票等金流狀況，不料內容提早在人審會會議舉行前外流，引發爭議。

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