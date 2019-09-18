石木欽涉3項違失 司法院開鍘送監院

2019-09-18

〔記者吳政峰／台北報導〕前公懲會委員長石木欽被控與涉訟友人、老牌紡織廠佳和集團董事長翁茂鍾密集會面並提供法律意見，妻兒還買賣佳和旗下股票，疑財產申報不實，司法院人事審議委員會昨討論後，認定嚴重違反法官倫理規範，決議移送監察院審查；至於是否日後約談曾與翁餐敘的其他法官，則交給司法院政風處評估。

是否約談餐敘其他法官 交政風處評估

司法院指出，石木欽1997年7月22日至2014年6月20日，期間分別擔任最高法院法官、庭長、高等法院院長等職務，與深陷訟累的翁茂鍾過從甚密，多次飲宴、高爾夫球敘、提供法律意見，還透過妻兒購入翁旗下公司股票，疑規避財產申報，違反法官法、法官倫理規範、法官守則、法官社交及理財自律事項、優良風紀實施要點、公務員服務法等規定共10條，情節重大，歷經3小時討論，決議移請監院審查。

司法院解釋，人審會認定石木欽共涉及3項違失，他多次接受涉訟友人翁茂鍾飲宴招待，頻繁與翁及其律師飲宴及球敘；其次，翁的案件在最高法院或二審宣判前，石提供他法律意見；另2008年翁涉入民刑事案件期間，石的妻兒買進翁旗下公司股票，至2014年脫手獲利，該股票疑為石實際所有，未據實申報財產。

3項違失綜合評價後，人審會認定石的行為足以影響司法形象，讓民眾對法官中立性與獨立性產生動搖，透過妻兒購買股票則有損公務員形象，違反誠實清廉，決議送監院審查。

另外，翁的筆記本內記載除了石外，尚有多名與其餐敘的法官，其中不乏在最高法院服務者，就此，人審會也請司法院政風處處長沈明倫接手調查，沈明倫表示，將在翻閱台北地檢署報告、司法院訪談石木欽紀錄及其他證據後，再決定是否訪談當事人。

本案源於署名「 一群台中高分院法官」檢舉信

本案源於署名「一群台中高分院看不下去的法官」的檢舉信，從2014年起不斷向廉政署、司法院、監察院檢舉法官貪污收賄，北檢介入偵辦，查扣翁的筆記本及追查石木欽妻兒的金流，意外掀出巨案。石木欽已於本月11日請辭，總統16日批准。

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