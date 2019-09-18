「當法官不能沒有人性」石木欽批未審先判

2019-09-18

〔記者楊國文、張文川／台北報導〕前公懲會委員長石木欽昨在司法院召開人審會討論懲處案前，主動要求將全案移送監察院，期做出公正調查，另外，針對司法院發布新聞稿公布他全名，及有媒體鉅細靡遺描述調查內容，他強調，司法院及北檢處理此案，已違反行政中立與保密義務，根本是「未審先判」。

石木欽昨未出席人審會說明，僅委託律師廖芳萱宣讀名為「當法官不能沒有人性」的聲明。石指出，與翁茂鍾結識30多年，一起吃飯很正常，但從未審理過他的任何案件，也建議翁去找專業律師，自認問心無愧，從未違反法官法、法官倫理規範，「只是不想當法官當到沒有人性」，遇到涉訟親友即避之唯恐不及。

石木欽批評，此案8月29日由最高檢察署函轉司法院處理，司法院排定昨上午由人審會審議，他卻直到前天中午才收到93頁厚的行政調查報告，準備答辯時間不到22小時，突襲意味甚明。

石也指出，調查報告有很多與事實不符，其中翁被改輕判4月定讞案，台中高分院已發佈新聞稿說明未受到外力干涉，可見調查報告粗糙、指控荒謬。

傳翁茂鍾筆記本詳載曾招待10法官

針對「神操盤」質疑， 廖芳萱律師指，是正常的理財投資，且石的妻兒持有長達6年，有賺有賠，豈能因此入人於罪。

花滿堂︰全程自費 洪昌宏︰和翁沒互動

另傳出檢方當年查扣佳和集團老闆翁茂鍾的筆記本，詳載曾招待約10位最高法院法官飲宴，其中現任最高法院大法庭審判長洪昌宏、剛退休不久的最高法院庭長花滿堂也在場；對此，花滿堂昨回應，翁是不請自來的賓客，「當時大家哪知道翁後來會有案子」，且全程自費，未受招待，他問心無愧；洪昌宏也稱和翁沒互動，連名字都搞不清楚。

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