石木欽與翁茂鍾過從甚密 神操盤賺兩千萬

2019-09-18

北檢監控4年 以妻兒名義低價買翁公司股票 見面餐敘巧在買股前

〔記者黃捷／台北報導〕前公懲會委員長石木欽爆出與佳和集團董事長翁茂鍾過從甚密，台北地檢署暗中監控4年，發現翁官司纏身期間，石提供法律意見，還涉嫌以妻兒名義低價買進翁旗下公司的股票，飆漲後再賣出，「神操盤」狂賺2千多萬元。檢方找不到石有為翁關說此案的證據，也未查獲買股過程涉及不法，但石明顯逾越分際，因此將調查報告交給司法院議處。

司法院調查，石木欽家人買股紀錄有三次與翁相關，第一次是1999年，應華科技前身怡安科技還沒上櫃時，石妻先買進50張，待股票公開發行出脫套現，獲利近50萬元。

第二次在怡安上櫃後，佳能集團2003年間欲收購股權，怡安大股東翁茂鍾申報轉讓持股，石妻在收購消息曝光前，陸續從市場買進逾百張怡安股票，後來股票果然飆漲，不過經營權易手後石妻又再追高，小賠出場。

第三次在2008年間，石木欽兒子以11元向佳和買進百張聯亞光電，該檔股票2015年上櫃後一度漲破500元，石的兒子分批賣股，恰巧都賣在波段高點，賺了2千多萬。

由於三次買股時間點，翁剛好都有官司，除了炒作應華股票被起訴，還包括佳和與法國百利銀行爆發金融性商品糾紛挨告，及翁控告百利高層涉嫌偽造有價證券，但因被告訴訟中死亡，最高法院判公訴不受理，石木欽就是該案法官之一（陪席法官）。

檢方去年搜索佳和及翁住處，掌握到翁所使用的人頭帳戶，正是石家人匯入股款的帳戶，另在董事長辦公室查扣到20幾本筆記本，詳細記載翁2008年至2013年間的行程，其中與石木欽碰面上百次，地點包括石的金門街舊宅、台北喜來登飯店、三井或鮨割烹小粋等高檔餐廳，部分還註明「討論案情」。

由於兩人見面時間點，有幾次恰巧在石家人買股之前，其他多集中在炒股案開庭、判決前後，且石木欽有時為了聯絡翁，還會兜圈子打給翁的司機、妹妹或秘書，彷彿擔心通聯被查出，檢方因此懷疑石家人「神操盤」與翁有關，甚至懷疑石替翁關說，但查無實據。

筆記本中翁宴請的法官不只石木欽，還有約10名最高法院法官也名列其中，包括現任大法庭審判長洪昌宏、甫退休的花滿堂等人，不過他們從未承審過與翁相關的案件。

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