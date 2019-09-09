鎖定酒醉落單者 北市乾洗大盜終落網

2019-09-09

〔記者王冠仁／台北報導〕54歲慣竊鄭姓男子鎖定酒醉落單、醉倒街頭酒客，趁其失去反抗能力洗劫財物，被害人清醒後，一度以為自己亂發小費或付帳，釐清後才知遇到「乾洗大盜」報案。鄭男3個月內在北市至少犯案10多起，得手金額數十萬元，警方日前趁他物色目標時逮人，依竊盜罪嫌送辦。

今年3月底至6月底，台北市中山區發生多起酒醉民眾遭洗劫財物案件，被害人大多是酒醉倒臥在路邊、公園，甚至還有人是酒醉被朋友開車載回家途中，當朋友下車購物，犯嫌竟趁車子沒上鎖到車邊洗劫，行徑誇張。

KTV、酒店、熱炒攤 偷到天亮

這名犯嫌至少在中山區犯案10多起，得手金額數十萬，還曾單次得手超過10萬元。

許多被害人隔天酒醒後發現財物短少，一度以為自己亂發小費或付帳，詢問友人釐清後，才發現自己遇上乾洗大盜並報警。

警方鎖定鄭男涉案，分析犯案行蹤與犯案區域，日前趁他在長安東路一家便利商店尋找下手目標時逮人。

警方調查，鄭男是名慣竊，他發現酒醉民眾常落單，甚至爛醉如泥倒在路旁，於深夜與凌晨時段，鎖定夜店、KTV、酒店、熱炒攤等場所，尾隨這些酒醉失去抵抗力的民眾，洗劫皮包、手錶、手機等財物，常常偷到天亮才回家。

叫喚若全無反應 任意搜刮

警方還發現，這名乾洗大盜十分謹慎，犯案前會先輕聲叫喚被害人，若發現沒反應，就直接搜刮財物，若仍有反應就立刻落跑。

警方呼籲民眾喝酒前最好相約親友接送，店家除可幫忙叫車，若發現有外人靠近，也應幫忙照看。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法