妻管帳22年擁3千萬 家暴夫只有80萬 被休

2019-09-08

窮老公不想離婚

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹一名林姓公務員，結婚22年來將薪水全數交給同為公務員的陳姓妻子管理。陳女後來以遭家暴為由訴請離婚，林男則稱妻子婚後累積財產近3千萬元，他卻只剩80多萬元，如果判離，希望拿回財產差額的一半。法官調查發現2人婚後財產差額達1千萬元，判准離婚外，陳女應吐還500萬元給老公。

陳女指控長期遭林男肢體及精神暴力，無端懷疑她外遇，求歡遭拒即說她在外面亂搞，有時訓話超過2小時，還多次毆打她，經新竹地院核發通常保護令，林男於分居及保護令審理期間仍一再惡意攻擊，認為不堪同居之虐待，因此訴請休夫。

打官司拿回500萬

林男則說，婚後他將薪水全數交給妻子管理，沒想到她竟瘋狂買12筆保單與名車，另有不動產價值超過1400萬元，婚後迅速累積財產近3千萬元，他卻只剩80多萬元。2年前妻子交還提款卡，他才發現帳戶內的錢甚至不夠繳卡費及保費。

林男指控，陳女將保單解約取得600萬元，隨即匯給岳母，顯見預謀脫產，自始至終均在惡意減少他分配夫妻剩餘財產的數額。

法官認為妻子既然是婚後收入實際管理者，理應就夫妻間之財務事宜合理使用分配，但管理結果竟導致夫妻財力差異甚鉅，也難怪婚姻會產生破綻與裂痕，因此判准離婚，且判陳女應付婚後財產差額的半數，即500萬元給林男。

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