化骨水噴濺雙腿 女移工搶救12小時不治

2019-08-30

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南科學園區鼎元光電科技公司一名29歲菲律賓籍女移工，前天工作時不慎打翻有「化骨水」之稱的氫氟酸強酸溶液，噴濺到雙腿上，造成皮膚大面積灼傷，第一時間業者雖以葡萄糖酸鈣凝膠中和，但傷者仍痛苦難耐，緊急送往台北榮總急救，傷勢急轉直下，12小時後仍因呼吸系統受損不治。

鼎元光電表示，該名女移工已在化合物半導體事業部生產線的切割部門服務將滿3年，前天早上她身著防護衣在化學台上，按程序以氫氟酸清洗電路板時，液體已輕微晃動，女移工一個不注意轉身時，導致氫氟酸傾倒，噴濺在未有防護衣隔離的背面下肢上，造成後腿部大面積灼傷。

送醫意識清楚 傷勢急轉

案發第一時間，同事立即以葡萄糖酸鈣凝膠塗抹傷處中和，並通報消防隊，救護人員趕到時，該名女移工雖意識清楚，但痛苦難耐，先送往頭份市為恭醫院，隨後轉往北榮，但當晚突呼吸困難，傷勢急轉直下，經搶救2小時仍宣告不治。女移工被噴濺受傷送醫到不治，前後約12小時。

勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心昨進入廠區安檢，除要求業者將防護衣改為全罩式，另也發現在作業過程中，人員為了控溫經常須將放置於化學台內的氫氟酸拿出，十分危險，已勒令停工立即改善此步驟。

原訂下月返鄉

據了解，該名女移工原訂9月就要返回菲律賓，但卻在歸鄉前幾天慘遭不幸，讓同事們都深感不捨。而釀禍的氫氟酸多用於浸泡電路板，以去除表面氧化物，屬劇毒強酸化學物，坊間稱之為「化骨水」、「白骨酸」等，接觸後若未即時處理，恐面臨截肢，甚至傷及心、肝、神經系統導致喪命。

苗栗縣消防局第二大隊長曹春風指出，該起工安意外屬化學災害，國內僅少數醫院有處理氫氟酸的中和藥品。業者強調，有為員工投保，將會盡全力協助家屬處理後事。

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