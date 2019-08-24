6億業績罩頂 邱彰信裁示訂購不設限

2019-08-24

〔記者黃捷、林嘉東、黃欣柏、鄭瑋奇／台北報導〕國安局私菸案昨首波偵結，檢調查出華航空品處副總邱彰信（見圖，資料照）共辦理4次總統專機免稅品採購案，邱起初還會砍單，後因業績壓力逐漸放寬尺度，此次「自由民主永續之旅」與協理于堯、代理組長黃川禎組成「最強3人小組」，並大膽裁示「完全不設限」，才讓訂菸大爆量。

承辦4次總統專機免稅採購案

「菸酒管理法」規定一般旅客最多可攜5條菸，僅1條免稅，超過者要檢附菸酒進口業許可執照。檢方認為，「3人小組」明知吳宗憲沒有執照，仍對訂購數量不設限，因此以貪污治罪條例「對非主管及監督事務圖利罪」及稅捐稽徵法「以不正當方法逃漏稅捐罪」起訴。

起初還會砍單 逐漸放寬爆大量

檢方調查，邱彰信2017年12月接任副總，首件專案為隔年4月的「同心永固之旅」，下令菸品以免稅價再打8折出售，因時任總統府侍衛室承辦人張恒嘉交出2750條訂單，邱以備貨不足砍單至1350條。

同年8月辦理「同慶之旅」專案前，邱因此裁示訂購數量應「盡力完成」。

黃川禎隨即用LINE聯繫張恒嘉、吳宗憲「揪菸」，張擔心又會被砍，黃回覆：「這次好妙，老闆（邱彰信）說多多益善」，並私訊吳宗憲：「我們有先幫忙準備貨，多一倍也不怕…」最終成交4783條。

邱彰信辦理今年3月「海洋民主之旅」專案時，黃川禎已調餐服部，於是將于堯調進空品處，兩人完成6818條菸品訂單。

華航經歷兩次罷工，營收深受影響，空品處每年有6億元免稅品銷售目標，邱彰信辦理今年7月「自由民主永續之旅」，特別把黃川禎調回代理組長，與于組成「3人小組」，于開設府會專用「@VIPPR」預購代號，黃則向吳宗憲鼓舞「放膽接單」。此次菸價不再打折，吳仍下訂9200條，于堯7月9日LINE回報預購金額超過700萬，邱彰信在群組內回覆「太感謝了」喜極而泣兔兔貼圖。

邱彰信胞姊、立委邱議瑩表示，她相信弟弟的操守及品格，相信司法會還他清白；華航則對同仁被起訴表示「深感遺憾」。

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