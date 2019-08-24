買私菸又1少將曝光 林國欽另案調查

2019-08-24

〔記者林嘉東、錢利忠、黃捷／台北報導〕檢調偵辦國安特勤9797條免稅菸弊案，發現參與團購的大戶中，買最多的是負責總統官邸維安的永和警衛室少校侍衛官徐兆峰，他花了76萬8540元買了1037條，永和侍衛室兩名少將陳逸夫、林國欽，也分別購買40條、12條，另外總統貼身隨扈、被稱為「特勤郭雪芙」的張嘉玲，被查出花了6萬7千元替男友買了100條香菸。

特勤郭雪芙張嘉玲 幫男友買100條香菸

此次總統府侍衛室少校吳宗憲團購9200條，總統返國當天另在機上追加597條，這9797條均利用總統車隊「夾帶」入境，被檢方認定違法。檢方清查，透過總統府侍衛室少校吳宗憲訂購菸品者有68人，除12名國安局人員、1名憲兵指揮部人員、餘55人均為總統府侍衛室或永和警衛室人員。

其中，調至永和侍衛室不到1個月的少將主任陳逸夫買了40條，官位還沒坐穩就被拔官，調回原職。本案偵結前未曝光的永和警衛室內衛少將主任林國欽，也被查出用現金8640元購買12條菸品，，一併遭另行分案調查；他未來的動向受到關注。

至於買1037條的徐兆峰，其中792條是幫其妻的女性友人祈明昕購買。幫謝姓男友買100條菸品的「特勤郭雪芙」張嘉玲，案發後被調回警政署督察室。

檢方查出華航也有2名訂購大戶，華航公司空少白梓佑於專機出訪前，向吳預購500條免稅菸品，自己又在機上加購129條免稅菸品；擔任總統專機主廚的華膳空廚生產部研發副主廚田佳宜，在機上購買200條免稅菸品，請侍衛室駕駛黃柏維幫忙通關禮遇攜出。

相關人未在檢方首波偵結之列者，未來偵結後除非不認罪或被認定不涉罪，多會給予緩起訴處分。

至於首波緩起訴除了徐兆峰，還有田佳宜、白梓佑、協助代領的空品處職員徐世立，以及委託軍中學長劉尊彰訂菸900條及香水、化妝品等免稅品的退役學弟李宗原。

表格

私菸案爆發當晚，少將林國欽曾到新北市調處關心部屬。（資料照）

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