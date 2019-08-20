8歲兒GG國外遭3襲 媽媽告不成同窗

2019-08-20

一起到義大利旅遊

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕丟臉丟到國外去！楊姓男子與同學到義大利遊玩，他在米蘭一處餐廳與同學的8歲兒子嬉戲時，竟隔著褲子以手碰觸對方生殖器，男童父母回國後怒控楊男，檢方認為楊男在公開場合短暫觸碰男童性器官，不構成猥褻，而他雖可能構成性騷擾，卻因行為地在義大利，依法不罰，全案僅能予以不起訴。

8歲童拒絕 還續騷擾

檢警調查，陳姓夫妻去年7月帶8歲兒子到義大利參訪，同行的還有陳妻的同學多人。在米蘭一處餐廳聚餐時，陳童找母親的同學楊男玩耍，並坐在楊男腿上，楊男竟把手搭在陳童肩膀上，隔著褲子撫摸生殖器，男童嚇得站立起身，楊男又繼續撫摸2次，直到男童父親陳男出聲制止，楊男才放手。夫妻回台後，怒告楊男涉嫌強制猥褻幼童與性騷擾。

孩子的爸喝止才縮手

楊男堅持否認犯行，辯稱當天含小孩共12名團員，他只有跟男童講笑話說「小鳥飛走了」，沒有用手摸男童生殖器；男童說，他到楊男旁邊，找楊男玩，楊男就摸他雞雞，他說「覺得爺爺（指楊男）很色」。

檢方認為，楊男用手摸男童生殖器，雖使男童感到不適，惟發生地點是在公開用餐的餐廳，在場人員眾多，楊男與男童於事發前關係尚稱良好，楊男碰觸男童生殖器的時間短暫，客觀上尚不足以引起性慾，難認已達使普通一般人有羞恥或厭惡感的侵害性道德感情程度，難認屬刑法上「猥褻」行為。

犯行在境外 依法不罰

檢方指出，行為人在中華民國領域外犯罪，以涉犯刑法第5、6條所列之罪及最輕本刑3年以上有期徒刑之罪為限，方可進行刑事處罰，楊男的行為雖沒有構成加重強制猥褻罪，然而他趁男童不及抗拒而碰觸生殖器之行為，涉犯性騷擾罪嫌，但楊男性騷擾的行為地在義大利，且並不是最輕本刑3年以上徒刑之罪，應依刑事訴訟法規定，予以不起訴處分。

示意圖

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