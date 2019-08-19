招牌菜「博弈」 人氣餐廳是賭場

2019-08-19

〔記者王捷／台南報導〕小吃之都台南，出現一家開幕4個月就淨賺2000多萬的「餐廳」，這家名為「Nine luck」的餐廳只賣調理包餐點、沒有網紅業配，入夜後卻門庭若市，原來店內有隱藏版「招牌菜」菜單，賭客可點選各種博弈，並透過業者App，在線上將贏得的籌碼兌換成現金，警方識破兌換流程，昨凌晨持搜索票臨檢，查獲賭資100多萬，搗破這家「不務本業」的餐廳。

只賣調理包餐點 客人卻不少

位於台南市中西區的「Nine luck」今年5月開始營業，並提供賭博遊戲，據了解，這種「博弈餐廳」從去年開始，台南鬧區就開了2、3家，警方雖然知道店家在搞什麼鬼，但總掌握不到現金對價關係，每每臨檢，店家總是囂張稱，持有餐廳執照，不管是撲克牌、麻將都是「桌遊」，請警方不要打擾「老百姓」做生意。甚至當警方臨檢次數高，業者還嗆警方「怎不去查桌遊店」？

「Nine luck」業者領有餐廳執照，店內菜單看似琳琅滿目，不過都是冷凍食品與調理包，但真正賣的是隱藏版「招牌菜」菜單，其實就是各類撲克牌博弈遊戲。

透過App 籌碼換點數兌現

業者為了避免觸犯賭博罪，會先要求賭客加入會員，有賭客透露，「Nine luck」一、二樓都有賭桌，也都會安排美女荷官發牌，不管是玩21點、妞妞，還是百家樂，在遊戲獲勝時，須先把贏得的籌碼，連進店家開發的會員App，將籌碼轉成點數，其中德州撲克點數兌換採一比一，其餘21點等是一比一百，不過二樓有一間VIP室，無論哪種遊戲，都採一比一兌換，至於誰可進入VIP室，則由業者決定。

警帶回55人 扣賭資100多萬

業者在線上確定點數後，才會要求賭客跟在店內的特定人換錢，避免警方從中掌握賭博金流。由於換錢方式複雜，警方多次臨檢徒勞無功，所幸掌握了換錢的資訊，順利聲請到搜索票，昨凌晨臨檢，逮捕餐廳林姓負責人及賭場工作人員共19人、賭客30人、其他在場者6人，帶回55人進行調查，並查獲賭資100多萬，全案依賭博等罪嫌法辦。

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