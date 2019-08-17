跳船勇緝越界中國船 2海巡輕重傷

2019-08-17

一陣浪襲來 甲板落差3米

〔記者吳正庭／金門報導〕中國「龍浮山044號」漁船越界捕魚，2名金門海巡隊員奮勇摸黑跳往「龍」船登檢，未料長浪導致巡防艇突被浪頭抬起，2船甲板瞬間產生約3公尺落差，2名隊員跳上漁船甲板時重摔落地，膝蓋骨分別受到粉碎性骨折和挫傷，但2人強忍劇痛，完成任務後才就醫。

金門海巡隊組主任陳建文說，當時巡防艇與中國漁船是頂浪航行，2船吃浪時間不同，海浪會產生波峰、波谷的高低，甲板落差也會忽高忽低。平日訓練時，會告訴弟兄盡量抓到波峰和波谷一樣高度才登檢，但事發當時在黑夜，抓不到正確「浪向」致受傷，這也是夜間執勤時不得不面對的風險。

中國休漁期8月1日起陸續解禁，金門禁、限制水域線附近，入夜後常出現中國鐵殼船集結並伺機越界捕魚。金門海巡隊副隊長駱天雄表示，14日晚間10時許，2艘巡防艇在猛虎嶼外海巡弋時，發現中國「龍浮山044號」漁船及船上7名船員越界進入猛虎嶼海域拖網作業，2艘巡防艇展開登檢取締任務。

重摔落地 忍痛完成任務

駱天雄說，當時「龍」船見我方巡防艇開始取締，卸除船尾拖網加速脫逃，巡防艇追上後強靠「龍」船，但登檢過程中遭遇長浪，2名海巡幹員跳往中國漁船甲板時，巡防艇被突如其來的浪頭抬起，2船甲板瞬間產生約3公尺落差，張姓分隊長及王姓副艇長跳上漁船甲板時重摔落地，2人膝蓋骨分別受到挫傷及粉碎性骨折的輕重傷。但他們強忍劇痛，策應登檢組幹員完成清艙與查扣作業後才就醫，其中1人膝蓋骨粉碎性骨折須開刀住院。

膝粉碎性骨折 1人須開刀

「龍」船7名船員違反兩岸人民關係條例，移送地檢署後責付岸巡隊看管。金馬澎分署分署長廖德成15日一早搭機到金門慰問受傷同仁。

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