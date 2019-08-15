行李箱裝千萬現金 6國詐團首腦擁美眉落網

2019-08-15

〔記者許國楨／台中報導〕有詐團背景的男子嚴偉康自立門戶還「為國爭光」，集資後為首當起「桶仔主」在台操控分佈6國以上的詐團機房，還經常搭機出國視察，收取一半以上的詐騙所得，刑事局中打將嚴嫌及其總務等成員共10人逮捕到案，幕後操控集團一網打盡，起出裝在行李箱的1239萬餘元贓款以及名車、名錶。

刑事局中打第六偵查大隊第二隊近兩年陸續在國外破獲台灣人設立的詐騙機房，詐騙金額至少上億元，積極追查幕後出資、操盤的要角，經遣返回台的機房成員幾乎口徑一致且經過查證，鎖定29歲男子嚴偉康藏身幕後操盤監控；警方進一步查出嚴嫌是桃園地區黑道份子，2017年間虛設公司行號並籌組境外電信詐欺機房，集資後為首當起「桶仔主」（掌管詐騙集團或者是老闆的意思）。期間以高額不法獲利吸引桃園地區黑道地痞、毒品慣犯加入所屬犯罪組織，接連在台灣、中國、印度、馬來西亞、日本及柬埔寨等6國以上設詐騙機房，還常搭機出國視察，收取詐騙所得。

第二隊隊長徐名谷說，案經警方蒐證完備後，會同桃園市、新北市警方同步收網，在桃園市蘆竹區一間摩鐵逮捕嚴時，嚴與另名友人還找了一名傳播妹在開笑氣趴，同時逮捕另外包括總務、會計及心腹小弟在內9名成員。

警方查出嚴嫌將1239萬的現金贓款放在行李箱，藏放在郭姓共犯家中，並在共犯家中查扣保時捷休旅車、BMW GT535轎跑車及名錶一批。全案依組織犯罪防制條例、詐欺等罪嫌移送法辦，嚴嫌及其他4名成員複訊後聲押獲准。

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