潛客「黑視症」昏迷 沉21米池底

2019-08-12

〔記者許國楨／台中報導〕台中市「潛水旅館」昨中午驚傳一名男性潛客在自由潛水到11米深度時，疑憋氣時間過久產生「黑視症」而昏迷溺水，張男下沉到最深的21米池底時被教練發現拉上岸實施CPR急救，同時送醫搶救插管治療中。

亞洲首座「潛水旅館」出意外

該間位在西屯區安和西路上的「潛立方」潛水旅館，在其官網標榜想潛水不用再跑到墾丁，除了是亞洲首座「潛水旅館」，也是世界第三大潛水場地，是專為喜愛自由潛水或水肺潛水等潛水運動者所設計的旅館。內有亞洲最深游泳池，池深21米，相當於7層樓的高度，其中再細分為5個深度（1.3米、3米、7米、11米及21米），讓不同程度的潛水愛好者享受潛水的樂趣。

昨天中午，29歲的張男與另二名友人一起到該旅館自由潛水，因為3人都有自由潛水的證照，按規定不須由教練陪同但須落實潛伴制度，因此3人下水後互為潛伴便開始在池中的模擬沉船船艙及洞穴中穿梭優游，順便進行自主訓練。

未料就在3人上岸略做休息，館方也準備清場。此時張男為把握清場前的短暫時間再度入池，一口氣下潛到11米深度時，疑為了追求更長的滯留時間憋氣時間過久，因此產生黑視症。

教練趕緊拉上岸 送醫急救

只見張男昏迷溺水後整個人開始下沉到最深的21米池底置底，此時有館方教練驚覺不對勁趕緊將他拉上岸，由館方救生員實施CPR急救，台中消防局人員獲報前往搶救，經現場評估患者意識昏迷、GCS（昏迷指數）6，立即急救處置後送往台中榮民總醫院，經搶救生命跡象雖穩定，但意識不清目前仍插管治療中。

而警方已連繫張男家屬從台北趕來台中，至於是否因潛水黑視症而昏迷溺水，確實原因及責任歸屬正由相關單位進一步調查釐清中。

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